Zinswende, hohe Inflation, Fachkräftemangel: Wie sich diese und andere Entwicklungen auf den Versicherungsvertrieb auswirken und was die Branche für 2024 erwartet. Teil 4: Krankenversicherung.

DAS INVESTMENT befragte mehrere Vorstände sowie Vertriebs- und Produktverantwortliche von Versicherungsgesellschaften, welche Trends sie für das kommende Jahr erwarten. Es ging sowohl um allgemeine Vertriebstrends als auch um Entwicklungen verschiedener Produktkategorien wie zum Beispiel Lebens-, Kranken- oder Sachversicherung.

Im ersten Teil unserer Trendumfrage-Strecke stellen wir Ihnen die allgemeinen Vertriebstrends vor.

Im zweiten Teil ging es um die Trends in Sachen Altersvorsorge und Nachhaltigkeit.

Im dritten Teil ging es um die Entwicklungen in der Sachversicherung.

Nun präsentieren wir Ihnen die Antworten zum Thema Krankenversicherungen.

Flexibel und familienfreundlich 1 / 7 Alexandra Markovic-Sobau, Vertriebsleiterin Hallesche Krankenversicherung.