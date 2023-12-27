Die wichtigsten Trends in der Krankenversicherung 2024
DAS INVESTMENT befragte mehrere Vorstände sowie Vertriebs- und Produktverantwortliche von Versicherungsgesellschaften, welche Trends sie für das kommende Jahr erwarten. Es ging sowohl um allgemeine Vertriebstrends als auch um Entwicklungen verschiedener Produktkategorien wie zum Beispiel Lebens-, Kranken- oder Sachversicherung.
Im ersten Teil unserer Trendumfrage-Strecke stellen wir Ihnen die allgemeinen Vertriebstrends vor.
Im zweiten Teil ging es um die Trends in Sachen Altersvorsorge und Nachhaltigkeit.
Im dritten Teil ging es um die Entwicklungen in der Sachversicherung.
Nun präsentieren wir Ihnen die Antworten zum Thema Krankenversicherungen.
In der Kranken-Vollversicherung überzeugen derzeit Angebote am Markt, die vorsorgeorientiert und familienfreundlich gestaltet sind. Außerdem ist es wichtig, dass der Wechsel zwischen den Tarifen flexibel möglich ist, damit sich der Versicherungsschutz dem Leben anpassen kann.
In der bKV ist es wichtig, dass Vorsorgeuntersuchungen und Schutzimpfungen Teil des Angebots sind. Wir werden weiterhin eine große Nachfrage nach den Gesundheitsbudgets sehen, weil sie einfach zu handhaben sind und Mitarbeiter selbst aussuchen können, welche Leistungen sie wählen. Auch die Kombination von Budget- mit Bausteintarifen ist interessant. Viele Arbeitgeber nutzen die Kombinationsmöglichkeit, um zum Beispiel die stationäre Versorgung oder die Lohnfortzahlung einzubeziehen.
Immer mehr Firmen ermöglichen es, kurzfristige Auslandsaufenthalte mit der Arbeit zu verbinden oder entsenden Mitarbeiter von Deutschland ins Ausland oder vom Ausland ins Inland. Beispielsweise sitzen IT-Mitarbeiter oftmals in anderen Ländern, haben aber einen deutschen Vertrag. Es ist Aufgabe des Arbeitgebers, sich in diesen Fällen um den Krankenversicherungsschutz zu kümmern. Wir sehen hierin ein Wachstumsfeld.