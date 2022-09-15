Digital Insurance Podcast Versicherer müssen endlich die Sicht der Kunden verstehen
Redaktion
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Seit April 2020 veröffentlicht der Unternehmensberater Jonas Piela regelmäßig Gespräche zur digitalen Transformation mit Vorständen und Managern der Versicherungswirtschaft. In der aktuellen Folge seines Digital Insurance Podcast spricht er mit Mathias Bühring-Uhle, IT-Vorstand der Gothaer.
Hier hörst Du das komplette Gespräch:
>>> Und hier findest Du alle Episoden des Digital Insurance Podcast.