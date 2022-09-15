Digital Insurance Podcast Versicherer müssen endlich die Sicht der Kunden verstehen

Digitalisierung ist größer als wir denken, meint Mathias Bühring-Uhle, IT-Vorstand der Gothaer. Oft werde der Begriff zu eindimensional gesehen und auf die bloße Existenz von Apps reduziert. Doch ganz andere Punkte sind entscheidend. Details verrät er in diesem Podcast.

Entwicklerin und Nutzer mit VR-Brille: Auch Versicherer müssen verstehen, dass Digitalisierung mehr als Apps bedeutet.

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Seit April 2020 veröffentlicht der Unternehmensberater Jonas Piela regelmäßig Gespräche zur digitalen Transformation mit Vorständen und Managern der Versicherungswirtschaft. In der aktuellen Folge seines Digital Insurance Podcast spricht er mit Mathias Bühring-Uhle, IT-Vorstand der Gothaer.

Hier hörst Du das komplette Gespräch:

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