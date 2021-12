Carmignac Portfolio Flexible Bond Drei Investmenttrends im Anleihesegment

„Das Carmignac Portfolio Flexible Bond ist eine Anleihesparlösung für Anleger, die konsistente Rendite und kontrollierte Volatilität suchen“, erläutert Guillaume Rigeade die Intention des Carmignac Portfolio Flexible Bond (ISIN: LU0336084032). „Eliezer Ben Zimra und ich verwalten den Fonds seit 2019, arbeiten jedoch bereits seit 2013 gemeinsam an dieser Strategie“, ergänzt Rigeade. „Das Ziel ist es, Anlegern eine flexible Lösung für breit gefächerte Investitionen an den globalen Anleihemärkten bei gleichzeitiger Absicherung des Währungsrisikos zu bieten.“

Anlageprozess aus drei Säulen

Guillaume Rigeade, Carmignac

Um dieses Ziel zu erreichen, stützt sich der Anlageprozess des Fonds auf drei Säulen: Ein globales Anlageuniversum, eine sehr breite Durationsspanne und eine sorgfältige Auswahl der Emittenten.

Das breite Anlageuniversum ermöglicht es den Fondsmanagern, Chancen in allen Anleihesegmenten zu ergreifen und beispielsweise in Staats- und Unternehmensanleihen sowohl aus den Schwellen- als auch aus den Industrieländern sowie in Papiere mit Investment-Grade oder High-Yield-Rating zu investieren. „Da der Fonds nicht an seinen Referenzindikator gebunden ist, können wir Anleihesegmente je nach ihrer Attraktivität beziehungsweise unserer Markteinschätzung auswählen oder uns gegen eine Investition entscheiden“, erklärt Rigeade.

Eliezer Ben Zimra, Carmignac

„Des Weiteren kann der Fonds dank einer breiten Durationsspanne von -3 bis +8 das Zinsrisiko aktiv steuern. Das erlaubt es uns, von unterschiedlichen Tendenzen der Renditekurve zu profitieren und das Zinsrisiko nach Bedarf abzusichern“, ergänzt Ben Zimra.

Um eine sorgfältige Emittentenauswahl zu gewährleisten, arbeiten Rigeade und Ben Zimra eng mit anderen Carmignac-Anleihespezialisten zusammen – zum Beispiel für Finanz- und Unternehmensanleihen sowie Schwellenländeranleihen.

Artikel-8-Fonds mit SRI-Label

„Gemeinsam bauen wir ein Portfolio auf, das auf unseren stärksten Überzeugungen beruht“, sagt Rigeade. „Darüber hinaus berücksichtigen wir bei der Titelauswahl ESG-Merkmale – Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.“

„Bestimmte Branchen wie Tabak und umstrittene Waffen sind aus unserem Anlageuniversum ausgeschlossen“, ergänzt Ben Zimra. „Wir stehen in ständigem Dialog mit den Emittenten, in die der Fonds investiert, um die Umsetzung bestmöglicher Praktiken zu fördern.“

Aufgrund seiner Eigenschaften wurde der Fonds als Artikel-8-Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft und im September 2021 mit dem französischen SRI-Label ausgezeichnet.

Drei Kernanlagethemen für langfristige Wertschöpfung

Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung und eine Outperformance gegenüber seinem Referenzindikator ICE BofA Euro Broad Market Index über einen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren an. „Durch die flexible Kombination der Performancetreiber ist uns eine langfristige Wertschöpfung gelungen“, erläutert Ben Zimra. „Diese möchten wir unseren Kunden auch weiterhin bieten.“

Für das aktuelle Depot haben die Fondsmanager drei große Anlagethemen identifiziert, die weitere Chancen bereithalten: Die Wiederbelebung der Wirtschaftstätigkeit, nachrangige europäische Finanzanleihen sowie auf Hartwährung lautende Schwellenländeranleihen, wobei der Fokus auf dem Energiesektor liegt. „Was das Exposure gegenüber dem Zinsrisiko angeht, so halten wir mit Blick auf den vermutlich auch weiterhin steigenden Inflationsdruck an unserer niedrigen Duration fest“, erläutert Rigeade.

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc. Empfohlene Mindestanlagedauer: 3 Jahre. Risiko Skala: 3. Risiko Skala von KIID (Wesentliche Anlegerinformationen). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern.