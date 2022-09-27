Von Linus Digital Finance Engel & Völkers Digital Invest holt Vertriebsleiter für Immobilien-Akquise

Engel & Völkers Digital Invest hat einen neuen Vertriebsleiter. Franci Soldado Osuna ist künftig für die Immobilien-Akquise zuständig. Zuvor arbeitete er bei Linus Digital Finance.

Franci Soldado Osuna startet als neuer Vertriebsleiter bei der Online-Immobilieninvestmentplattform Engel & Völkers Digital Invest. Dabei verantwortet Soldado künftig den Erwerb von Immobilienprojekten für die Online-Plattform.

Soldado begann seine berufliche Laufbahn als Analyst und Investment Banker. Im Anschluss wechselte er in die Immobilienbranche, in der es seither seine Aufgabe ist, Akquisitions- und Vermarktungsprozesse zu optimieren und auszubauen. Zu seinen früheren beruflichen Stationen gehörten unter anderem die Deutsche Bank, Société Générale und McMakler. Zuletzt war er als Vertriebsleiter für Linus Digital Finance tätig.