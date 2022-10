Von Finance in Motion Steffen Klawitter geht zur Schroders-Tochter Blue Orchard

Schroders Deutschland hat für sein Tochterunternehmen Blue Orchard Finance Steffen Klawitter verpflichtet. Dieser übernimmt leitende Verantwortung für die Geschäftsentwicklung (Business Development Director) und wird sich ertsrangig mit der Entwicklung des Marktes für Blue Orchard Produkte in Deutschland befassen. Er berichtet an Achim Küssner, Leiter der deutschen Niederlassung von Schroders in Frankfurt und arbeitet in enger Kooperation mit Daniel Perroud, globaler Leiter Geschäftsentwicklung (Global Head of Business Development) von Blue Orchard in Zürich.



Klawitter kommt von einem der weltgrößten Impact Asset Manager, Finance in Motion, bei dem er seit 2015 Leiter des Bereichs Anlegerbeziehungen (Investor Relations) war. Er verantwortete unter anderem das Relationship Management mit potenziellen und bestehenden Investoren des Privatsektors. Davor war Klawitter in verschiedenen Positionen bei der Deutschen Bank tätig, wo er 1993 auch seine Karriere begann. Zuletzt hatte er dort die Leitung des Kompetenz-Zentrums für kirchliche Investoren inne und war zudem seit 2005 als Experte für „Sustainable and Impact Investing“ im Wealth Management tätig.