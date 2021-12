Am Mittwochabend gab die US-Notenbank Fed ihre Entscheidung bekannt, den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte anzuheben. Diese Entscheidung komme zum „exakt dem falschen Zeitpunkt“, erklärt Marc Faber in einem Interview mit dem CNBC. Die Wirtschaft wachse sehr langsam und viele Länder befänden sich bereits in einer Rezession oder seien gerade auf dem Weg dorthin.

