Lebensversicherungen Externe Run-off-Versicherer besonders ertragsstark

Ein Versicherer im so genannten Run-off betreibt selbst kein Neugeschäft mehr. Sein Bestand an Policen läuft also nach und nach aus. Wenn diese Verträge von einem externen Spezialisten bis zum Laufzeitende fortgeführt werden, sind überdurchschnittlich hohe Erträge drin, zeigt eine aktuelle Studie.