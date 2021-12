Fondsmanager bei Columbia Threadneedle „Wir suchen Profiteure struktureller Wachstumstreiber“

DAS INVESTMENT: Der von Ihnen gemanagte Fonds setzt vor allem auf die kleineren Titel der internationalen Aktienmärkte. Welche Vorteile bieten diese Nachwuchstalente gegenüber den All-Stars an der Börse?

Mark Heslop: Frankreichs Kylian Mbappé ist einer der großen Nachwuchstars im Weltfußball, wie er mit seinen mitreißenden Auftritten in Russland erneut gezeigt hat. Mit seiner Leichtfüßigkeit hat Mbappé einige der argentinischen Altstars quasi auf dem falschen Fuß erwischt. Ähnlich wie Mbappé ist Avanza ein kleines, wendiges und innovatives Unternehmen, das seine schwerfälligeren Wettbewerber überrascht hat. Während die großen schwedischen Banken mit strengeren Regulierungsvorgaben, einer sperrigen IT-Infrastruktur und aufgeblähten Kostenstrukturen zu kämpfen haben, hat sich Avanza mit einer zweckdienlichen und kostengünstigen Plattform für Sparprodukte eine starke und schnell wachsende Position am Online-Markt gesichert.

Auch bei einer Fußball-WM sind vermeintliche Außenseiter wie in diesem Jahr zum Beispiel Belgien nicht zu unterschätzen. Wie suchen Sie nach nachhaltig renditestarken Aktiengesellschaften, deren Wettbewerbsvorteile vom breiten Markt unterschätzt werden?

Fans und Experten schenken den Teams, die in weniger bekannten Ligen spielen, oder Spielern, die sie nicht kennen, zumeist wenig Beachtung. Wir verwenden das Fünf-Kräfte-Modell von Porter sowie breit ausgerichtete Branchenanalysen, um abzuschätzen, wie dauerhaft die Wettbewerbsvorteile eines Unternehmens sind, und Akteure zu finden, die auf höchster, globaler Ebene im Wettbewerb bestehen können. Cargojet spielt in der sehr kleinen kanadischen Liga, die weniger bekannt ist als ihr US-Gegenpart, profitiert aber von einem großen Graben, der die Konkurrenz abhält. Cargojet hat eine Monopolstellung am kanadischen Markt für Übernacht-Luftfrachttransporte und die Regulierungsanforderungen, die langfristigen Vertragsbeziehungen und die erforderlichen Anfangsinvestitionen sorgen für effektive Eintrittsbarrieren. Ähnlich wie beim gebürtigen Kanadier Owen Hargreaves, der sich als Wasserträger einiger der größten Teams im Weltfußball hervortat, können diese Eigenschaften von Investoren übersehen werden.

Talentscouts im Fußball suchen in den Vereinen und Clubs nach neuen Ronaldos. Wie identifizieren Sie aus der breiten Masse hoffnungsvoller Titel diejenigen Aktien, die langfristig Wachstum bei angemessener Bewertung bieten dürften?

Der Konkurrenzkampf um Nachwuchstalente im Weltfußball ist härter denn je. So wurde berichtet, dass PSG im vergangenen Sommer 180 Millionen Euro für Kylian Mbappé bezahlt hat. Die Clubs sind bereit, hohe Summen für Spieler in die Hand zu nehmen, von denen sie sich auf mehrere Jahre hinaus Höchstleistungen erwarten, anstatt auf ältere Spieler zu setzen, die vielleicht bereits auf dem Höhepunkt oder sogar kurz vor dem Ende ihrer Karriere stehen. Wir suchen Aktien, von denen wir eine längerfristige Outperformance erwarten, weil sie von strukturellen Wachstumstreibern und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen profitieren. Beispiele sind Cadence Design Systems und Aspen Technology, die von steigenden Ausgaben für Simulations- und Design-Software profitieren und in einem Markt mit hohen Eintrittsbarrieren durch kaum replizierbare geistige Eigentumsrechte und Expertise tätig sind. Beide Player mögen teuer erscheinen, haben aber noch lange Karrieren vor sich und sollten ihren aktuellen Preis mehr als wert sein.