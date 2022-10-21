Berufsunfähigkeitsversicherung So kundenfreundlich arbeiten BU-Versicherer im Leistungsfall

Die Qualität des Anbieters ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung erkennen die Kunden erst dann, wenn es ernst wird. Versicherungsvermittler müssen aber schon vorher einschätzen können, wie kundenorientiert die Versicherer BU-Leistungsfälle bearbeiten. Hinweise hierauf liefert ein aktuelles Rating.

Wie nervenaufreibend verläuft für Kunden einer Berufsunfähigkeitsversicherung der Weg vom Antrag auf eine BU-Rente bis zur ersten Auszahlung? Details zur Leistungspraxis von BU-Versicherern haben jetzt wieder die Analysten des Hannoveraner Analysehauses Franke und Bornberg anhand mehrerer Kriterien untersucht.



Grundlage ihrer Leistungspraxis-Studie sind Daten aus den BU-Unternehmens- sowie BU-Leistungspraxis-Ratings. Die Studie erreicht in diesem Jahr eine Marktabdeckung von mehr als 60 Prozent, berichtet Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg. Die teilnehmenden BU-Versicherer verwalten knapp 7,8 Millionen Verträge.

Notenverteilung im Rating zur BU-Leistungspraxis und im BU-Unternehmensrating (Teilbereich Kundenorientierung in der Leistungsregulierung) © Franke und Bornberg GmbH

Unterschiede zwischen den Geschlechtern

Seit 2012 gibt es im Neugeschäft nur noch Unisex-Tarife: Männer und Frauen werden in der Kalkulation gleichbehandelt. Doch eine Analyse der Leistungsregulierung zeige deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern, beobachtet Franke.

Studienergebnis des Ratings zur BU-Leistungspraxis © Franke und Bornberg GmbH

„Frauen entscheiden sich früher für einen BU-Vertrag als Männer. Sie sind bei Abschluss im Durchschnitt 32,7 Jahre alt, Männer hingegen 33,5 Jahre.“ Mögliche Ursachen seien ein früherer Eintritt in das Berufsleben, aber auch ein stärker ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis von Frauen.