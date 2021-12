Franz von Metzler Neuer Geschäftsführer für Metzler Asset Management

Das Frankfurter Bankhaus Metzler überträgt Franz von Metzler eine Führungsposition. Der Sohn von Bankier Friedrich von Metzler wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2020 zum Geschäftsführer der Metzler Asset Management GmbH bestellt. Der Spross der Bankiersfamilie wird die Gesellschaft künftig mit drei weiteren Geschäftsführern leiten.

In seiner neuen Position ist Betriebswirt Franz von Metzler zuständig für die Abteilung Institutionelle Kundenbetreuung. Für das Geschäftsfeld Asset Management ist im Partnerkreis von Metzler Gerhard Wiesheu verantwortlich. Wiesheu ist persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses.

Drehbuch für eine amitionierte Karriere

Der Werdegang Franz von Metzlers liest sich wie ein gut durchdachtes Drehbuch für eine ambitionierte Karriere: Seit 2014 arbeitet er bei Metzler. 2019 übernahm er die Leitung des Teams Asset Allocation & Fixed Income, wo er seit 2018 als Portfoliomanager für gemischte Mandate und für die Asset-Allokation zuständig ist. Davor war er zwei Jahre im Geschäftsfeld Capital Markets im Bereich Fixed Income/Forex als Sales-Trader Forex tätig. Von 2014 bis 2015 arbeitete er bei Metzler Asset Management im Portfoliomanagement Equities. Vor seiner Tätigkeit bei Metzler war Franz von Metzler knapp drei Jahre als M&A-Analyst bei HSBC Holdings in London beschäftigt.

Der neue Geschäftsführer der Metzler Asset Management hat Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten Finanzwirtschaft und Strategie studiert. Seine Studien führten ihn nach London, Paris und Berlin. Von Metzler erwarb den Abschluss als Master in Management.

Zuvor studierte er von 2005 bis 2008 Betriebswirtschaft an der Universitá Commerciale Luigi Bocconi in Mailand. In der norditalienischen Metropole erwarb von Metzler seinen Bachelor of Arts. Seine akademische Ausbildung ergänzte von Metzler durch ein Auslandssemester an der Wharton School an der University of Pennsylvania in den USA sowie zahlreiche Praktika bei internationalen Banken und Beratungsfirmen im In- und Ausland.