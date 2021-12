Führungsetage Franklin Templeton besetzt Chefsessel in Europa

Die Fondsgesellschaft Franklin Templeton ernennt Julian Ide zum Leiter für das Geschäft in der Region Europa, Nahost und Afrika (EMEA). Er soll die Position am 31. Juli, wenn die Übernahme von Legg Mason voraussichtlich abgeschlossen ist. Ide kommt durch eben jene Übernahme überhaupt erst ins Unternehmen. Denn er sitzt zugleich im Chefsessel der Investmentboutique Martin Currie, einer Tochter von Legg Mason, die ihren Sitz im schottischen Edinburgh hat.

Ide kam im Mai 2018 als Leiter für Vertrieb und Strategie zu Martin Currie und ist dafür verantwortlich, den Vertrieb in allen Regionen und für alle Produkte auszubauen. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche, unter anderem als Chef des ETF-Anbieters Source und der Fondsgesellschaft Old Mutual Global Investors. In seiner zusätzlichen Funktion wird Ide an den kürzlich angekündigten Chef des globalen Kundengeschäfts, Adam Spector, berichten.

Neben Ide besetzt Franklin Templeton die Führungsetage für die EMEA-Region mit folgenden Mitarbeitern: