„Paylocity ist ein Anbieter von Cloud-basierten Softwarelösungen rund um die Themen Personalmanagement und Lohnbuchhaltung. Das Unternehmen hat bisher nur einen niedrigen einstelligen Anteil an einem riesigen Gesamtmarkt – das Expansionspotenzial ist entsprechend groß. Das Unternehmen wächst, indem es ältere Konkurrenzprodukte verdrängt, in angrenzende Marktsegmente vordringt und sein Dienstleistungsangebot vertieft. Obwohl Paylocity die Wachstumsraten eines frühen Technologiedisruptors aufweist, ist das Unternehmen profitabel mit einem Margenprofil eines reifen Cloud-Unternehmens. Zudem profitiert Paylocity vom aktuellen Zinsumfeld – was durchaus eine Seltenheit unter wachstumsstarken Werten ist –, da das Unternehmen die verwalteten Kundengelder in Tagesgeld anlegt. Steigende Zinsen wirken sich daher positiv auf das Ergebnis von Paylocity aus.“