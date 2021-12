Edmond de Rothschild Asset Management 21.08.2018 Lesedauer: 1 Minute

Für institutionelle Kunden in Deutschland und Österreich Edmond de Rothschild Asset Management ernennt Axel Schade zum Executive Director

Edmond de Rothschild Asset Management hat Axel Schade mit Wirkung zum 15. August 2018 zum Executive Director für institutionelle Kunden in Deutschland und Österreich ernannt. Er verstärkt das Team in Frankfurt und berichtet an Selina Piening, Head of Sales in Deutschland und Österreich.