Grafik des Tages Auch viele Gutverdiener nutzen Ratenkredite

Laut aktueller „Marktstudie Konsum- und Kfz-Finanzierung 2016“ des Bankenfachverbands, der die Interessen der Kreditbanken in Deutschland vertritt, hat knapp die Hälfte aller Kreditnehmer ein Haushaltsnettoeinkommen von mehr als 2.500 Euro. 15 Prozent verdienen sogar mehr als 3.500 Euro pro Monat.

Jeder dritte Verbraucherhaushalt zahlt Konsumgüter wie Autos, Möbel oder Computer in monatlichen Raten. Eine Studie des Marktforschungsinstituts GfK zeigt, dass sich dieses Nutzerverhalten durch alle Bevölkerungsschichten zieht - unabhängig von Alter, Bildung oder Einkommen.

Auch Gutverdiener schätzen Finanzierungsangebote, ergab die Studie. Damit schonen sie ihre Liquidität, und die Raten fallen kaum ins Gewicht. Rund 250 Euro zahlen Finanzierungsnutzer im Schnitt pro Monat. Die Zahlungsmoral der Bürger ist dabei hoch: Rund 98 Prozent aller Konsumkredite werden ordnungsgemäß bedient.

Starkes Plus bei Gebrauchtwagen

Am häufigsten verwenden Verbraucher Ratenkredite, um sich Autos anzuschaffen. So zahlen 59 Prozent aller Kreditnutzer ihr Auto in Monatsraten. Signifikant zugenommen hat insbesondere die Finanzierung von Gebrauchtwagen.

Aktuell haben 33 Prozent der Ratenkreditnutzer einen Gebrauchtwagenkredit - im Vorjahr war dies nur jeder vierte - und 26 Prozent finanzieren einen Neuwagen. Neue Pkw werden im Schnitt mit 18.000 Euro und Gebrauchtwagen mit 11.000 Euro finanziert.

Jeder vierte Kredit per Internet

Bereits 25 Prozent aller Ratenkredite kommen über das Internet zustande. In 2015 lag der Anteil noch bei 21 Prozent. Online finanziert werden vor allem Konsumgüter aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik, aber auch Haushaltsgroßgeräte.

„In dem Maße wie sich die Absatzmärkte ins Internet verlagern, muss der Handel mit Finanzierungsangebote nachziehen, um seine Kunden zu halten“, erläutert Peter Wacket, Geschäftsführer des Bankenfachverbandes.