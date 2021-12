Ex-DWS- und Berenberg-Profi Henning Gebhardt kehrt als Fondsmanager zurück

Der renommierte Anlageprofi Henning Gebhardt kehrt als Fondsmanager zurück. Er wird zukünftig den Multi-Asset-Fonds Millennium Global Opportunities (ISIN: LU0140354944) aus dem Hause Hollyhedge Consult lenken. Ihm zur Seite steht dabei Fondsprofi Christoph Lambert.

Gebhardt tritt die Nachfolge von Hollyhedge-Gründer Frank Zinnecker an, der sich aus dem aktiven Fondsmanagement zurückzieht. Gleichzeitig wird Gebhardt auch Managing Partner bei Hollyhedge.

Der Millennium Global Opportunities existiert seit 2003. Gegründet wurde er unter dem Namen HAIG Return Global, unter dem ihn auch Fondsdaten-Anbieter Morningstar noch kennt. Morningstar ordnet den Fonds in die Kategorie globale flexible Mischfonds ein. Der Fonds verwaltet derzeit knapp 44 Millionen Euro. Sein Fokus im Aktienbereich liege auf Unternehmen aus stark wachsenden Zukunftstrends, heißt es von Hollyhedge. Top-Vermögenswert im Portfolio ist laut Morningstar aktuell eine Position Xetra-Gold.

Gebhardt hatte sich in der Vergangenheit vor allem als Aktien-Fondsmanager einen Namen gemacht. Er war rund 20 Jahre lang für die Deutsche-Bank-Tochter DWS tätig, wirkte als globaler Aktienchef und managte die DWS-Fonds Aktien Strategie Deutschland und Investa.

Aufsehen erregte der Wechsel Gebhardts zur Hamburger Privatbank Berenberg, bei der er Anfang 2017 als Leiter des Wealth and Asset Managements antrat. Mit Gebhardt an Bord legte Berenberg einen am DWS-Vorbild orientierten neuen Aktienfonds auf, den Berenberg Aktien Strategie Deutschland (ISIN: LU0146485932).

Umso irritierter wurde in der Branche vernommen, dass der Aktienprofi bereits nach etwas mehr als zwei Jahren Tätigkeit die Segel erneut strich und auch Berenberg wieder verließ. Mit einem selbst gegründeten Beratungsunternehmen berate er den Immobilieninvestor Brickmark und die Software-Schmiede Niiio Finance, wurde zwischenzeitlich verlautbart.

Nun kommt Gebhardt wieder auf seine Ursprungs-Tätigkeit, das Fondsmanagement, zurück. Wie der als Aktienspezialist bekannt gewordene Gebhardt auf seine Zukunft an der Spitze eines Multi-Asset-Fonds blicke? Dem Branchenportal Fondsprofessionell gegenüber verwies Gebhardt auf unterschiedliche Misch-Mandate, die er in der Vergangenheit ebenfalls gemanagt habe. Bei seinem früheren Arbeitgeber Berenberg war Gebhardt etwa für den Berenberg-1590-Aktien Strategie Global (DE000A0MWKG3) zuständig, einen aktienlastigen Mischfonds. Zudem, wird Gebhardt zitiert, sei er mit seinem zukünftigen Co-Fondsmanager Christoph bereits langjährig vertraut.