Herausgefunden Der neue Arbeitgeber von Alexander Krebs

Vertriebsmann Alexander Krebs zieht es im Herbst zur Luxemburger Fondsgesellschaft Ethenea Independent Investors. Das erfuhr DAS INVESTMENT aus zuverlässiger Quelle. Ethenea hat die Personalie auf Anfrage bestätigt und die genaue Position genannt: Krebs übernimmt am 1. Oktober das Geschäft mit Privatanlegern in Deutschland (Business Development Services Head of Retail Germany).

Er steht noch bis Ende September in Diensten der Investmentgesellschaft Invesco, wo er den Bankenvertrieb in Norddeutschland verantwortet. Er arbeitet seit Juli 2014 dort, will nun aber wechseln. Zuvor war er knapp sechs Jahre bei Blackrock und arbeitete dort als Vertriebsmann (Sales Manager) im Privatanlegergeschäft.

Damit folgt Krebs seinem Kollegen Alexander Lehmann, der ebenfalls von Invesco zu Ethenea ging – allerdings schon im Frühjahr.