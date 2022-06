Immowelt-Auswertung Hier gibt es die günstigsten Ferienwohnungen

Eine Ferienwohnung in den Bergen oder am Meer - davon träumen viele Menschen. Doch der Traum ist teuer: Durch die in den vergangenen zehn Jahren stark gestiegenen Immobilienpreise liegt ein solcher Wunsch oft in weiter Ferne. Am teuersten Fleckchen Deutschlands, auf Sylt, kostet der Quadratmeter Ferienwohnung heute durchschnittlich 14.300 Euro. Doch es gibt auch günstigere Alternativen. Oft liegen diese nicht auf Inseln, sondern gegenüber auf dem Festland.

Das Immobilienportal Immowelt hat ausgewertet, in welchen ausgewählten Ferienorten Wohnungen aktuell noch vergleichsweise günstig zu haben sind. Unsere Bilderstrecke zeigt zehn Orte mit im Vergleich niedrigen Preisen.