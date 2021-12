Roemhelds Research Report Kommt jetzt die Korrektur?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Die Kurse an den Aktienmärkten steigen und steigen. Doch so langsam verlieren Profi-Investoren das Vertrauen in eine weitere Erholung der Wirtschaft. Hinzu kommen Sorgen um eine Rückführung der ultralockeren Geldpolitik der US-Notenbank. Fidelity-Kapitalmarktstratege Carsten Roemheld ist sich daher sicher: Korrekturen werden immer wahrscheinlicher. Welche Risikofaktoren sollten Anleger im Blick behalten? Und warum dürfte ein Taper Tantrum diesmal vor allem die Aktienmärkte treffen?

