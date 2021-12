Redaktion 03.08.2017

Krankenheitskostenvollversicherung Die 10 PKV-Anbieter mit den höchsten Kundenverlusten

Der Bestand an Vollversicherten in der Privaten Krankenversicherung (PKV) ist in den vergangenen zwei Jahren um weitere 6.000 Personen gesunken. Dieses Minus um 0,2 Prozent bedeutet die Fortsetzung eines mehrjährigen Trends. Die meisten Kunden verloren die folgenden zehn Versicherer.