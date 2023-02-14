Generationenübergang Lazard Asset Management baut Geschäftsführung aus

Kai Jennert und Michael Weidner steigen in die Geschäftsführung von Lazard Asset Management Deutschland auf. Beide arbeiten bereits seit mehreren Jahren im Unternehmen, Jennert unter anderem im institutionellen Vertrieb und Weidner im Rentenmanagement.

Michael Weidner (li.) und Kai Jennert: Die beiden neuen Geschäftsführer sind bei Lazard Asset Management bereits alte Hasen.

Der Aufsichtsrat der Lazard Asset Management Deutschland baut die Geschäftsführung mit Kai Jennert und Michael Weidner aus. Beide arbeiten bereits seit mehreren Jahren im Unternehmen, wobei Jennert im Bereich Institutional Sales und Client Service als Senior-Berater tätig ist und

Weidner das europäische Rentenmanagement am Standort Frankfurt leitet.

Künftig werden sie mit den bisherigen Geschäftsführern Matthias Kruse, Sales und Client Service, Werner Krämer, Marketing und Research, Christof Pieper, Recht, Compliance und HR, sowie Andreas Hübner, General Management, die Verantwortung teilen. Jennert und Weidner werden sich dabei primär auf die Aufgabenfelder konzentrieren, die mit ihren bisherigen Tätigkeiten korrespondieren.

Lazard AM – weitere Wechsel im Management voraus

„Es freut uns, dass es uns mit der Ernennung von Michael Weidner und Kai Jennert zu

Geschäftsführern gelungen ist, zwei unserer jungen Talente langfristig an die Firma zu binden

und gleichzeitig auch einen Generationenübergang zu ermöglichen, der die Stabilität für unsere Kunden und Geschäftspartner garantiert“, kommentiert Andreas Hübner, Geschäftsführer (CEO) von Lazard Asset Management Deutschland. Diese Entscheidung stellt den Anfang einer über mehrere Jahre angelegten Veränderung in der Führung des seit 1999 am deutschen Markt

operierenden Unternehmens dar.

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Als indirekte Tochtergesellschaft von Lazard Ltd (NYSE: LAZ) bietet Lazard Asset Management (LAM) weltweit eine breite Palette von Aktien-, Anleihen- und alternativen Investmentprodukten. LAM und verbundene Vermögensverwaltungsgesellschaften der Lazard-Gruppe verwalten ein Kundenvermögen in der Höhe von rund 202,5 Milliarden Euro (vorläufiges Ergebnis, Stand: 31. Dezember 2022). LAM verfügt heute über Niederlassungen und Tochtergesellschaften in Mailand, Zürich, Genf, Madrid und Brüssel.