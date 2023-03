Frisch aufgelegt Diese Fonds sind neu am Markt

DWS startet Metaverse-Fonds

Die Investmentgesellschaft DWS bringt den DWS Invest Metaverse (ISIN: LU2576371582) auf den Markt. Fondsmanager sind Felix Armbrust und Manuel Mühl. Die Männer legen international in 40 bis 80 Aktien an. Zu ihrem Investment-Universum zählen Erzeuger von virtuellen Inhalten und Rechenleistung sowie Hersteller von Geräten wie Virtual-Reality-Brillen.

Der DWS Invest Metaverse ist in Euro denominiert. Anleger müssen mit einem Ausgabeausschlag von 5 Prozent und einer Verwaltungsgebühr von 1,5 Prozent rechnen.

Harbona Invest bringt Aktienfonds

Habona Invest legt den Habona Basic Needs (DE000A3E3Y61) auf. Das Management des Aktienfonds investiert in rund 50 Unternehmen aus Europa, Amerika, Japan und Ozeanien, deren Produkte und Dienstleistungen grundlegende Bedürfnisse von Menschen erfüllen. Dazu zählen etwa Gesundheit, Wohnen, Mobilität, Freizeit und Wasser, Energie und Sicherheit. Harbona Invest stuft den Habona Basic Needs nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung ein.

Generali Investments und Aperture Investors lancieren Schwellenländerfonds

Generali Investments und Aperture Investors bringen den Aperture Investors Emerging Debt Opportunities (LU2475548744) auf den Markt. Das Management des Rentenfonds investiert in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. Benchmark ist der JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Der Fonds ist in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und Spanien zum Vertrieb zugelassen.

Federated Hermes legt Rentenfonds auf

Federated Hermes startet mit der Anlagegesellschaft Cornerstone-Investor den Federated Hermes Sustainable Global Investment Grade Credit. Der Asset Manager stuft den Anleihenfonds nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung ein. Portfoliomanagerinnen sind Nachu Chockalingam und Orla Garvey. Die Frauen legen weltweit in nachhaltige Rentenpapiere mit Investment-Grade-Rating an.