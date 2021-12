Neuer Deutschlandchef BNP Paribas Asset Management holt Ingo Ahrens

BNP Paribas Asset Management holt Ingo Ahrens als neuen Deutschlandchef. Ahrens kommt von Robeco und berichtet an Charles Janssen, Head of Northern Europe und Co-Head of Distribution Europe, und auf lokaler Ebene an Lutz Diederichs, Chairman des Group Management Board BNP Paribas Germany. Ahrens startet am 1. April 2019 und arbeitet von Frankfurt aus.

Ahrens soll Geschäft in Deutschland voranbringen

„Wir haben das Ziel, in Deutschland spürbar im Asset Management zu wachsen und die Wahrnehmung für unsere Investmentprodukte im Markt zu stärken”, sagt Diederichs.

Ahrens kommt von Robeco, wo er elf Jahre lang als Head of Germany sowohl das institutionelle als auch das Wholesale-Geschäft aufgebaut hat.