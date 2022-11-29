Vivida BKK zu GKV-Beiträgen Nur jeder 4. würde Krankenkasse wechseln

Die meisten gesetzlich Versicherten sind mit ihrer Krankenkasse zufrieden, so das Ergebnis der aktuellen Umfrage der Vivida BKK zu Krankenkassenbeiträgen 2023. Nur gut jeder Vierte wäre bereit, die Krankenkasse zu wechseln.

Ärztin hört Patientin ab: 73 Prozent der Deutschen halten eine gute Versorgung für wichtiger als einen möglichst niedrigen Krankenversicherungsbeitrag.

87 Prozent der Deutschen sind zufrieden mit ihrer Krankenkasse. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Vivida BKK, für die 1.001 Bundesbürger zwischen 18 und 69 Jahren befragt wurden.

Obwohl der durchschnittliche Beitrag zur Krankenversicherung ab Januar auf 16,2 Prozent steigen wird, kommt für fast drei Viertel der Bundesbürger (73 Prozent) ein Kassenwechsel nicht infrage. Vor einigen Monaten sah das noch anders aus: Laut einer Umfrage des Beratungshauses Horváth konnten sich im August 59 Prozent der gesetzlich Versicherten einen Krankenkassenwechsel vorstellen (DAS INVESTMENT berichtete).

Gute Versorgung wichtiger als niedriger Beitrag

Aus Sicht der Versicherten ist vor allem eine gute Grundversorgung mit medizinischen Leistungen wichtig. Dafür sind sie auch bereit, steigende Kosten in Kauf zu nehmen. So halten 73 Prozent eine gute Versorgung für wichtiger als einen möglichst niedrigen Krankenversicherungsbeitrag.

78 Prozent der Befragten wünschen sich, dass ihre Versicherung sie für einen gesunden Lebensstil finanziell belohnt. Bei den 35- bis 49-Jährigen ist dieser Anteil mit 85 Prozent besonders hoch.

Viele Versicherte wollen genaue Kostenaufstellung

86 Prozent würden gerne wissen, welche Kosten genau ihre Krankenkasse für sie übernimmt. Bei den 18- bis 34-Jährigen wünschen sich das sogar 90 Prozent.

Fast alle Umfrageteilnehmer (90 Prozent) gehen davon aus, dass die Krankenkassenbeiträge in den kommenden Jahren weiter steigen werden. Gut finden sie das nicht: 87 Prozent sind der Meinung, dass es Zeit für einen Strukturwandel im Gesundheitswesen ist, damit die Kosten nicht jedes Jahr auf die Versicherten abgewälzt werden.

69 Prozent der Befragten würden lieber auf Zusatzangebote ihrer Kasse verzichten, wenn dafür die Beitragssätze stabil blieben.