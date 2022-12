Marc Knackstedt Öffentliche Versicherung Braunschweig mit neuem Chef

Marc Knackstedt (52) übernimmt zum 1. Juli 2023 den Vorstandsvorsitz der Öffentlichen Versicherung Braunschweig. Der bisherige Vorsitzende Knud Maywald, der dann 64 Jahre alt sein wird, tritt in den Ruhestand.

Außerdem rückt die Generalbevollmächtigte Nina Hajetschek (40) zum gleichen Zeitpunkt in den Vorstand auf. Damit setzt sich der Vorstand der Öffentlichen Versicherung Braunschweig aus drei Personen zusammen: Knackstedt, Hajetschek und Alexander Tourneau (57), der dem Vorstand seit 2019 angehört.

Knackstedt ist seit Januar 2022 Vorstandsmitglied der Öffentlichen. In dieser Funktion verantwortet er die Bereiche „Vertrag & Service“, „Organisation und Prozesse“ inklusive der IT sowie die gesamte Vertriebsorganisation. Vor der Öffentlichen war er unter anderem bei der Nord/LB Asset Management und der Braunschweigischen Landessparkasse in Führungspositionen tätig.

Hajetschek begann ihre Ausbildung bei der Öffentlichen Versicherung Braunschweig im Jahr 2003. Nach ihrem Studium kehrte sie zur Versicherungsgesellschaft zurück und arbeitete dort in verschiedenen Positionen, zuletzt als Generalbevollmächtigte. Die Betriebswirtin trug bereits Verantwortung für die Schadenregulierung sowie die Vertriebsunterstützung und war zuvor unter anderem in der internen Revision des Unternehmens tätig. Ihre Schwerpunkte liegen in der Prozessoptimierung und Digitalisierung.

Tourneau verantwortet weiterhin die Lebensversicherung, das Asset Management, das Rechnungswesen und Unternehmenscontrolling sowie das Gebäudemanagement der Öffentlichen. Der promovierte Wirtschaftsingenieur war zuvor als Vorstandsmitglied der Basler Sachversicherung und der Basler Lebensversicherung sowie als Prokurist des Versicherungsunternehmens Deutscher Ring und Finanzvorstand der Tochter Deutscher Pensionsring tätig.