Regionalversicherer Versicherungsvertrieb: Generationswechsel im ÖSA-Vorstand

Die einzige Versicherungsgesellschaft mit Hauptsitz in Sachsen-Anhalt hat einen Vertriebsvorstand: Nach rund 14 Jahren in diesem Amt verabschiedet sich Rainer Bülow in den Ruhestand. Seine Nachfolge bei den Öffentlichen Versicherungen Sachsen-Anhalt (ÖSA) tritt zum 1. Juli Andreas Zimmer an.