Onlinehandel boomt, die E-Commerce-Anbieter profitieren

Sowohl für die USA als auch für Europa ist zu erwarten, dass die Internethändler ihren Anteil am Einzelhandelsumsatz bis 2017 weiter ausbauen werden. Mit einem Fondsvolumen von aktuell 141 Millionen Euro legt der Gamax Funds Junior (WKN: 986 703) in Unternehmen an, die vor allem auch Produkte und Dienstleistungen für die jüngere Generation anbieten.Nach unserer Einschätzung verfügen E-Commerce-Unternehmen auf Jahre hinaus über ungetrübt gute Wachstumsaussichten. Dem Marktforschungsinstitut Forrester Research zufolge wird der Onlinehandel in den USA 2013 um 13 Prozent wachsen.Für Europa sind die Perspektiven langfristig noch besser. Hier soll der Umsatz dieses Vertriebskanals nach 112 Milliarden Euro im Jahr 2012 auf 191 Milliarden Euro im Jahr 2017 anwachsen. Dies entspräche einem Zuwachs von rund 71 Prozent innerhalb von fünf Jahren.Insgesamt hat der Onlinehandel zwar noch immer einen verschwindend geringen Anteil am Einzelhandelsumsatz. Marktschätzungen gehen jedoch davon aus, dass der Anteil bis 2017 sowohl in den USA (derzeit 8 Prozent), als auch in Einzelmärkten wie Deutschland (derzeit 7 Prozent) auf 10 Prozent zulegen kann.Branchenführer mit starken Markennamen wie Google und Amazon haben die besten Voraussetzungen, um vom wachsenden Internetshopping zu profitieren. Beide Konzerne stehen im Zentrum eines grundlegenden Umbruchs. Google profitiere von der Neuverteilung des Marktes für Werbeanzeigen, während Amazon den Onlinevertrieb an Endkonsumenten dominiere.Die Aktien beider US-Konzerne erreichten zuletzt neue Allzeithochs. Eine Börsenblase wie zur Jahrtausendwende ist jedoch nicht zu erkennen. Der Markt ist gereift und die Unternehmen haben erwiesenermaßen tragfähige Geschäftsmodelle entwickelt. Wachstumsstarke Marktführer wie Google sind außerdem mit einem bereinigten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von rund 15 erstaunlich niedrig bewertet.Eine Sonderstellung nimmt Amazon ein. Das Unternehmen operiere aufgrund umfangreicher Zukunftsinvestitionen mit sehr hohen Gewinnmultiplen. Diese Bewertung sei allerdings auch gerechtfertigt, insbesondere weil der US-Konzern mit seinen E-Readern beziehungsweise mit dem digitalen Vertrieb von Büchern einen chancenreichen Wachstumsmarkt erobere.Im E-Commerce-Sektor haben außerdem Anbieter von Bezahllösungen wie Ebay (Paypal) und führenden Plattformen für Reisen und Hotels wie Expedia oder Priceline gute Kurschancen. Deutschlandweit nutzte im vergangenen Jahr bereits jeder dritte Verbraucher das Internet für Buchungen – 2006 lag dieser Anteil erst halb so hoch.Für das Portfolio des Gamax Funds Junior werden gezielt Einzelwerte aufgespürt, die solche lang anhaltenden Trends in überdurchschnittliches Wachstum ummünzen können. Neben führenden E-Commerce-Anbietern zählen hierzu momentan auch ausgewählte Medienunternehmen wie beispielsweise Kabel Deutschland.Neben der Deutschen Telekom kann das Unternehmen als bundesweit einziger Anbieter im großen Stil Hochgeschwindigkeits-Zugänge für das Internet anbieten. Zudem partizipiert die Gesellschaft unmittelbar an der zunehmenden Verbreitung hochauflösender TV-Programme, deren Übertragung große Datenvolumina erfordert. Darüber hinaus erprobt Kabel Deutschland den Ausbau besonders leistungsstarker städtischer W-Lan-Netze.Bei derart vielversprechenden Perspektiven sieht man eine potenzielle Übernahme des deutschen Unternehmens durch Vodafone oder Liberty Media mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Die positive Entwicklung von Aktien wie Kabel Deutschland, Google und Amazon zeige indessen, dass sich mit Trendinvestments selbst in konjunkturell schwierigen Phasen sehr gute Ergebnisse erzielen lassen.Ein Investment in Zukunftsunternehmen muss nicht mit erhöhten Kursschwankungen einhergehen. So achten die Portfoliomanager bei der Selektion wachstumsstarker Markenunternehmen auf einen risikodämpfenden Branchenmix. Im Gamax Funds Junior waren die Bereiche E-Commerce und Medien zuletzt mit 8,2 beziehungsweise 6,5 Prozent gewichtet.Die Beimischung defensiver Sektoren wie Nahrungsmittel und Konsumgüter, die vom zunehmenden Wohlstand in den Schwellenländern profitieren, verleiht dem weltweit anlegenden Aktienfonds eine insgesamt ausgewogene Portfoliostruktur.