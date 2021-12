Aus den eigenen Reihen Crédit Mutuel Investment Managers hat neuen Geschäftsführer

Pascal Le Coz ist Geschäftsführer von Crédit Mutuel Investment Managers (CMIM). In dieser Position ist er für die Entwicklung des Vermögensverwaltungsgeschäfts für institutionelle, geschäftliche und private Anleger in Frankreich und Europa zuständig. Damit tritt Le Coz die Nachfolge von Guillaume Angué an, der nun die CIC Market Solutions leitet.

Zuvor war Le Coz Geschäftsführer der New Yorker Niederlassung von der Privatbank Transatlantique die ebenfalls zu CMIM gehört. Diese hatte er seit 2009 mit aufgebaut. Vor dieser Zeit war er in der Wirtschaftsprüfung sowie im Bankwesen tätig.