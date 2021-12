Kames Capital 25.08.2020 Aktualisiert am 01.09.2020 - 14:35 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Personalie Aegon AM ernennt neuen Global Head of Product

Der niederländische Vermögensverwalter Aegon Asset Management hat Stephen Dougherty zum Global Head of Product ernannt. Dougherty wird von Chicago aus ein global aufgestelltes Team von elf Mitarbeitern leiten und an Chris Thompson, Global Head of Client Group, berichten.