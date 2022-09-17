Podcast aus der Kaffeeküche Energiekrise – reagiert die Bundesregierung angemessen?

Die Bundesregierung will die Energiekrise mit umfangreicher Finanzhilfe, Strompreisdeckel und einer Übergewinnsteuer bekämpfen. Wie sinnvoll sind die staatlichen Maßnahmen, und was bedeuten sie für den Kapitalmarkt? Das diskutieren im Podcast die drei Eyb-&-Wallwitz-Experten Johannes Mayr, Andreas Fitzner und Kristina Bambach.

Unter der neuen Energiesparverordnung bleibt der Berliner Kurfürstendamm nachts dunkel: Im Podcast diskutieren drei Anlageprofis die Wirkung der staatlichen Gegenmaßnahmen gegen die Energiekrise.

In ihrem jüngsten Podcast knöpfen sich drei Experten des Asset Managers Eyb & Wallwitz die geplanten Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung in der Energiekrise vor. Einmal mehr diskutiert Portfoliomanagerin Kristina Bambach mit Chefvolkswirt Johannes Mayr und Portfoliomanager Andreas Fitzner.

Darum geht es: Die Bundesregierung hat jüngst ein drittes Entlastungspaket vorgestellt. 65 Milliarden Euro sollen die Wirkung der steigenden Energiekosten abfedern. Zusammen mit den vorangegangenen Entlastungspaketen sind es mittlerweile sogar 95 Milliarden Euro – mehr als 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts – die der Staat zur Verfügung stellt.

Gleichzeitig sollen neue Steuereinnahmen die Belastungen in der Krise gerechter verteilen: So plant die Bundesregierung, außerreguläre Gewinne („Übergewinne“) von jenen Unternehmen abzuschöpfen, die Strom günstiger als zum Marktpreis produzieren können.

Nicht zuletzt sollen die Preise für CO2-Emissionen im Bereich Wärme und Verkehr vorerst nicht steigen. Die anstehende Teuerung – und auch alle weiteren geplanten Teuerungsstufen – werden ein Jahr in die Zukunft verschoben.

Im Podcast-Gespräch der drei Experten Portfoliomanagerin Kristina Bambach, Chefvolkswirt Johannes Mayr und Portfoliomanager Andreas Fitzner geht es um drei aktuelle Fragen, die die Energiemärkte umtreiben:

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Sind die geplante Strompreisbremse und die Übergewinnsteuer in der Energiekrise angemessen?

Was macht es mit den Märkten, wenn der Preis für CO2-Zertifikate erst später als geplant steigt?

Und wie wirken sich die staatlichen Finanzhilfen auf die Zinssituation in Europa aus?

Die Antworten findet Ihr im Podcast.

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