Private-Equity-Tochter von Schroders Reto Schwager wird CEO von Schroder Adveq

Schroders hat Reto Schwager zum Chief Executive Officer von Schroder Adveq ernannt. Reto Schwager wird in Zürich arbeiten und an Stephen Mills, Executive Chairman von Schroder Adveq, berichten. Er löst Sven Liden in der Position des CEO ab und wird am 1. Januar 2018 ins Unternehmen eintreten. In der Zwischenzeit übernimmt Stephen Mills seinen Aufgabenbereich.

Reto Schwager kommt vom Finanzdienstleister Orix Corporation zum Unternehmen. In der Orix-Gruppe war er Global Head of Private Equity bei Robeco und Mitglied der Geschäftsleitung von Robeco SAM. Zuvor war Reto Schwager Partner und Vorstandsmitglied bei Partners Group und davor Vorsitzender des Verwaltungsrats von AIG Investment (Europe).

Wachstum bei Private-Assets

„Wir begrüßen Reto Schwager als Chief Executive Officer bei Schroder Adveq“, erklärt Stephen Mills. „Die Ernennung eines Geschäftsleitungsmitglieds mit einem umfassenden internationalen Profil, mehr als 20 Jahren Erfahrung und einem fundierten Wissen in der Private-Equity-Industrie verdeutlicht unser kontinuierliches Engagement für Wachstum im Private-Assets-Bereich. Schroder Adveq kann beachtliche Anlageergebnisse vorweisen, und ich bin zuversichtlich, dass unser Geschäft unter der Leitung von Reto Schwager international weiter wachsen wird.“

„Ich freue mich, dem Unternehmen als CEO beitreten und das Geschäft weiterentwickeln zu können“, so Reto Schwager. „Private Equity ist eine Anlageklasse mit enormem Wachstumspotenzial und Schroder Adveq ist dank seiner differenzierten Anlagestrategie gut positioniert, um von diesem Potenzial zu profitieren.”

Große Kunden in Schweiz, Deutschland und den USA

Mit Hauptsitz in der Schweiz beschäftigt Schroder Adveq mehr als 100 Mitarbeiter weltweit. Zum Kundenstamm zählen einige der größten und renommiertesten institutionellen Investoren und Pensionskassen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem hat Schroder Adveq in den vergangenen Jahren erfolgreich einen hochwertigen Kundenkreis in den USA und weiteren internationalen Märkten erschließen können.