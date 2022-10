„Kohle-Talk“ mit Robert Halver So sinnvoll sind Börsenprognosen

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Viele Anleger handeln auf Basis von Börsenprognosen. Doch sind diese Prognosen das Papier wert, auf dem sie veröffentlicht werden? Der bekannte Fondsmanager Peter Huber soll einst gesagt haben: „Börsenprognosen bringen wenig, weil die künftige Entwicklung von Faktoren getrieben wird, die wir heute noch gar nicht kennen.“

Dem kann Robert Halver nicht zustimmen: „Die heutige Welt ist sehr, sehr kompliziert geworden. Wir haben sozusagen eine Inflation an Krisen. Und weil das so ist, brauchen Anleger ein gewisses Leitplanken-System – also eine ungefähre Ahnung, wohin die Märkte laufen.“ Trotzdem gibt der Kapitalmarktanalyst der Baader Bank zu bedenken, dass deshalb nicht gleich jede Prognose ernst zu nehmen sei: „Es gibt genügend Hasardeure und Glücksritter, die genau wissen: Mit Prognosen, die entweder viel zu hoch oder viel zu niedrig sind, kann man in einer Medienwelt Klicks generieren.“

Worauf Anleger also bei Börsenvorhersagen achten sollten, wie sie fundierte Prognosen erkennen und weshalb sie sich vor sogenannten Hasardeuren hüten sollten, besprechen die Investmentexperten Robert Halver und Uli Harmssen in der neusten Episode von „Kohle-Talk“. Jetzt reinhören!

Über den Gesprächspartner:

Robert Halver leitet die Kapitalmarktanalyse der Baader Bank in Frankfurt und ist damit für die Einschätzung der internationalen Finanzmärkte zuständig. Der erfahrene Kapitalmarkt- und Börsenkommentator ist durch seine regelmäßigen Medienauftritte bei Fernsehsendern und Radiostationen einem breiten Anleger- und Finanzpublikum bekannt.

„Kohle-Talk“ mit Uli Harmssen

In der Podcast Serie „Kohle-Talk“ spricht Investmentexperte Uli Harmssen mit Volkswirten, Fondsmanagern und anderen Experten über wichtige Entwicklungen und Trends an den Finanz- und Kapitalmärkten. Ziel des Podcasts ist es, komplexe Zusammenhänge in einfachen Worten darzustellen. Es geht darum, wichtiges Wissen zu vermitteln, damit künftige Anlageentscheidungen der Zuhörer nicht von Emotionen bestimmt sind. Denn: „Wer sein Geld nicht von seinen Emotionen trennt, den werden die Emotionen von seinem Geld trennen!“

