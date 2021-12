Sauren Golden Awards Treffen der Fondsmanager-Elite wird heute live übertragen

„Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder mehrere herausragende Fondsmanager aus unterschiedlichen Ländern im Rahmen der Preisverleihung begrüßen zu dürfen, die ihren Award persönlich entgegen nehmen“, erklärt Daria Breuer, Sprecherin des Veranstalters Sauren Fonds-Service.

In Frankfurt persönlich ausgezeichnet werden die Fondsmanager, deren Leistungen beim qualitativen Fondsmanager-Rating besonders hervorstachen. Bei dem Rating-Ansatz von Sauren Fonds-Research stehen die Person des Fondsmanagers und dessen qualitative Beurteilung im Mittelpunkt.

Die Verleihung des Sauren Golden Award in den verschiedenen Kategorien wird am Donnerstag, am 7. September, ab etwa 21 Uhr live im Internet zu verfolgen sein. Interessierte erfahren dabei unter anderem, wie die Jury ihre jeweilige Auszeichnung begründet.