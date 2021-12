Ausreichend bis Mangelhaft Schulen versagen beim Vermitteln von Finanzwissen

Union Investment hat eine repräsentative Umfrage zu den Themen Finanzbildung und Sparen bei jungen Erwachsenen durchgeführt. Sparen ist demnach keinesfalls aus der Mode. Doch an dem nötigen Wissen mangelt es einigen. In welchem Bundesland am meisten gespart wird und wo die Lücken beim Finanzwissen am größten sind, zeigt unsere Bilderstrecke.