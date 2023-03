Beschleunigtes Wirtschaftswachstum Bestimmte Schwellenländer starten jetzt durch

Steigende Anleiherenditen und ein stärkerer US-Dollar. Nachdem die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen Anfang Februar auf einen Tiefstand von 3,4 Prozent (Quelle: Bloomberg) gesunken waren, sind sie im vergangenen Monat wieder stark angestiegen, da die Anleger nun von einem höheren US-Endleitzins ausgingen. Dies hatte zur Folge, dass der US-Dollar-Index auf handelsgewichteter Basis im gleichen Zeitraum um 3 Prozent stieg. Die Dollarstärke drückte auch auf die Stimmung gegenüber Schwellenländeraktien, die sich umgekehrt zur Höhe des US-Dollars entwickeln. Höhere US-Anleiherenditen und Zinserwartungen wirken sich negativ auf Positionen mit langer Duration aus, darunter auf Titel von Technologieunternehmen. Die Aktienkurse dieser Unternehmen, die in den Indizes der asiatischen Schwellenländer stark gewichtet sind, stehen bei steigenden Zinssätzen tendenziell unter Abwärtsdruck.

Grafik 1: Wertentwicklung Schwellenländer

Stand: 28. Februar 2023

Quellen: FactSet, MSCI. Hinweis: Die Kreise zeigen die relative Marktkapitalisierung ohne China, das auf 50 % der tatsächlichen Marktkapitalisierung angepasst ist. Wertentwicklung gemäß den einzelnen/jeweiligen MCSI-Länderindizes. Indizes werden nicht gemanagt und es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Sie enthalten keine Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die Angaben dienen nur der Veranschaulichung und spiegeln nicht die Wertentwicklung oder die Portfoliozusammensetzung etwaiger Fonds von Franklin Templeton wider.

Governance wieder im Mittelpunkt. Einzelne Unternehmen in Indien und Hongkong, denen eine unterdurchschnittliche Corporate Governance nachgesagt wird, sind von Seiten sogenannter „Leerverkäufer“ unter Druck geraten. Aggressive Bilanzierungspraktiken im Zusammenhang mit der Verschuldung und den Abschreibungsmethoden sind einige der Faktoren, die Leerverkäufer zur Rechtfertigung ihrer negativen Einschätzung dieser Unternehmen anführen. Aus unserer Sicht kann man Engagements in Unternehmen, die durch Leerverkäufe gefährdet sind, am besten durch Investitionen in Unternehmen mit einer guten Corporate Governance vermeiden. Dazu gehören Kriterien wie eine traditionelle Rechnungslegung, die Einbeziehung aller Interessengruppen und die rechtzeitige Veröffentlichung der Jahresabschlüsse. Allerdings ist uns auch bewusst, dass es das perfekte Unternehmen nur selten gibt.

Rückläufige Verkaufszahlen bei Elektrofahrzeugen. Im Januar wurden in China 6,3 Prozent (Quelle: Fastmarkets) weniger Elektro- und Hybridfahrzeuge verkauft. Chinesische Hersteller haben begonnen, die Preise für Elektrofahrzeuge zu senken, weil die Verkaufszahlen zurückgehen und in den nächsten Monaten neue Produkte auf den Markt kommen. Einen Ausgleich dafür bilden die niedrigeren Preise für Lithium (ein wichtiger Rohstoff für Elektroautobatterien). Diese sind seit November 2022 um fast 30 Prozent gesunken, da die Nachfrage hinter den Erwartungen zurückgeblieben und das Angebot gestiegen ist. Niedrigere Lithiumpreise sind für die Hersteller von Elektrofahrzeugen erfreulich, denn Batterien können laut McKinsey bis zu 45 Prozent der Herstellungskosten ausmachen.

Grafik 2: Gewinn je Aktie (EPS) und Korrekturen der Gewinnprognosen

Stand: 28. Februar 2023

Quellen: FactSet, MSCI. Hinweis: Die Kreise zeigen die relative Marktkapitalisierung ohne China, das auf 50 % der tatsächlichen Marktkapitalisierung angepasst ist. Wertentwicklung gemäß den einzelnen/jeweiligen MCSI-Länderindizes. Indizes werden nicht gemanagt und es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Sie enthalten keine Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die Angaben dienen nur der Veranschaulichung und spiegeln nicht die Wertentwicklung oder die Portfoliozusammensetzung etwaiger Fonds von Franklin Templeton wider.

Ausblick

Die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen können in den kommenden Monaten weiterhin für Marktschwankungen sorgen. Bei unseren Investitionen konzentrieren wir uns jedoch weiterhin auf den Umgang der Unternehmen mit diesen kurzfristigen Unwägbarkeiten sowie auf längerfristige strukturelle Trends wie Digitalisierung und Premiumisierung. Unser Anlageteam befasst sich schwerpunktmäßig mit diesen Trends in den Schwellenländern, von denen wir glauben, dass sie weiterhin Anlagechancen bieten.

In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Anlagemöglichkeiten in den Schwellenländern aufgrund soliderer Institutionen, diversifizierter Wachstumsfaktoren und technologischer Fortschritte verbessert. Elektrofahrzeuge, Solarmodule und Halbleiter sind einige Beispiele dafür. Derzeit beobachten wir, dass sich einige der bestehenden Trends beschleunigen und die Kaufkraft der Verbraucher steigt. Diese Faktoren werden unserer Meinung nach langfristig immer wieder für Wachstum sorgen.

Wir glauben, dass die Umsetzung wachstumsfördernder Maßnahmen in den Schwellenländern in den kommenden Monaten die Binnennachfrage in bestimmten Ländern deutlich unterstützen könnte. Weltweit haben die Regierungen der einzelnen Länder Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen der Inflation abzufedern und den Konsum und damit das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. In Lateinamerika wird Brasilien die Sozialhilfeleistungen ausweiten. Mexiko und Kolumbien wollen, ebenso wie Ungarn und Polen in Europa, den Mindestlohn anheben. In einzelnen asiatischen Ländern werden Steuersenkungen eingeführt: Die Philippinen werden niedrigere Zölle auf bestimmte Lebensmittel ausweiten, und in Thailand wird die Verbrauchssteuer auf Dieselkraftstoff gesenkt. Indien wird wahrscheinlich weiterhin vorrangig in die Verbesserung der Infrastruktur investieren und plant, in den grünen Tourismus einzusteigen: Hier sollen bis zu 50 neue Reiseziele etabliert werden.

Wir sind der Ansicht, dass diese Maßnahmen sowie die Präsenz von Unternehmen mit Engagement in neuen Technologien, die das künftige nachhaltige Wirtschaftswachstum vorantreiben, Chancen für Anleger in Schwellenländertitel bieten. In den Schwellenländern haben sowohl vor- als auch nachgelagerte Unternehmen mit Schlüsseltechnologien für die Zukunft, wie zum Beispiel Elektrofahrzeuge, Solarmodule und Halbleiter, ihren Sitz. Dank unseres fokussierten Investmentansatzes können unsere Teams vor Ort Geschäftsmodelle und Strategien der Unternehmensführung identifizieren, die sich in einer sich schnell verändernden Welt durch Agilität und Resilienz auszeichnen.

