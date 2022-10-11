Benachrichtigungen Alles als gelesen markieren
NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis
ETF-Portal NEU
News
Datenbank
Kapitalanlage
Altersvorsorgedepot
Karriere
Service
Experten
Newsletter
Podcast
Fondsanalyse-App
Alle wichtigen Fonds-Daten jederzeit mobil zur Hand. Analysen, Vergleiche und Portfoliomanagement jetzt unterwegs nutzen.
Laden Im App Store
Jetzt Bei Google Play
Mein Konto
Einloggen Registrieren Kontoeinstellungen Meine Merkliste Newsletter
Watchlist Musterdepot
Ausloggen

Schlimme Finger im September 2022 Vor diesen Finanzdienstleistern warnt aktuell die Bafin

Betrug mit Porsche-Aktien, gefälschte Steuer-Schreiben der Bafin sowie ein angeblich lukratives Jobangebot als „Assetmanager“: Die Finanzaufseher der Bafin haben im September wieder einigen dubiosen Anbietern das Geschäft verboten. Hier ist der Überblick.

Porsche-Logo
Porsche-Logo: Betrüger nutzten den Börsengang des Sportwagenherstellers, um vermeintlich Aktien zu vertreiben. | Bildquelle: Imago Images / NurPhoto
Von  | Redakteurin
Aktualisiert am:
Inhalt

Im September musste die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) wieder einmal diverse Finanzmarktteilnehmer verwarnen und Ermittlungen einleiten. Besonders häufig ging es um Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen ohne die dafür nötige Erlaubnis nach deutschem Kreditwesengesetz (KWG) oder Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Auch gegen Betrug mit Aktien, Identitätsdiebstahl und fehlende Wertpapierprospekte schritten die Finanzaufseher ein. Hier kommt der Überblick:

Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis

Um in Deutschland Bankgeschäfte zu betreiben, benötigen Unternehmen eine Erlaubnis der Bafin. Immer wieder bieten Firmen ohne Zulassung Geldanlage-Produkte im Internet an. Die Finanzaufsicht, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten, bei Finanzdienstleistungen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen. Oft fehlen auf kriminellen Internetseiten etwa Angaben zum Firmensitz und Impressum. Ob ein Unternehmen von der Bafin zugelassen ist, lässt sich in der Unternehmensdatenbank der Finanzaufsicht nachschauen.

In diesem Monat hat die Bafin Ermittlungen gegen folgende Firmen aufgenommen, die Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis angeboten haben:

  • Ether Arena LTD, Betreiber der Plattform vineab.com, und Teil der Exinity Gruppe (zuvor vineabnk.com),
  • TraderX Markets, Betreiber der Website traderx-markets.com (identisch mit der Handelsplattform tradercryptox.com),
  • Betreiber der Plattform bit-times.net,
  • Betreiber der Plattform uniglobal-invest.com/de,
  • Smart Trade Group, Betreiber der Website smart-trade-group.com/de,
  • „HansaSpar“, mit angeblichem Sitz in Hamburg,
  • AAAIntergalactic HochschildCapital Corp & Co. KG,
  • Ithaca Asset Management,
  • GTS Financial LLC, Betreiber der Handelsplattform gtsfinancial.net,
  • Betreiber der Plattform pilotgain.com,
  • Betreiber der Plattform crypto-coin.global,
  • PrimeFinanz Inc, mit angeblichem Sitz in London,
  • Betreiber der Plattformen bitcode-prime.de und investkingdom.co,
  • Betreiber der Handelsplattform librapros.com,
  • Digital Currency Group, Betreiber der Website pioneer-tradeltd.com,
  • Betreiber der Handelsplattform deutschtrader.com/de/,
  • DeutscheBit, mit angeblichem Geschäftssitz in Kingstown im Inselstaat St. Vincent und die Grenadinen,
  • Archax LTD, das die Website europemarket.io betreibt und zuvor auch die Plattform economix.io,
  • Betreiber der Plattform tradelix.de,
  • sowie Binance Deutschland GmbH & Co. KG, die auch unter Binance.GmbH, Binance-de.com oder Binance.com auftreten.

Vorsicht ist laut der Bafin auch bei der BvB Consulting GmbH angebracht. Das Unternehmen besitze keine Erlaubnis für Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen in Deutschland. Kunden bietet die Firma Festgeldverträge an. Logos bekannter Banken sollen Seriosität vermitteln. Es sei jedoch davon auszugehen, dass es sich bei diesen Verträgen um Fälschungen handele, schreibt die Bafin. Laut Handelsregister sei die Firma im Juli 2022 aufgelöst worden. Vermutlich würden unbekannte Dritte die Unternehmensangaben missbräuchlich verwenden, heißt es.

Auch „Auto-Schnellefinanz“, Betreiber der Website auto-schnellefinanz.com, darf seine Geschäfte nicht in Deutschland anbieten. Der Inhalt auf der Website rechtfertige die Annahme, dass die Betreiber Kredite zu einem garantierten Zinssatz von 2 Prozent offerieren. Dieselbe Firmenadresse ist auch auf der Website finanzschnell.com zu finden. „Finanzschnell“ bietet – ebenfalls unerlaubt – Darlehen zu 2 Prozent Zinsen an. Gleiches gilt für „Ermittlungsdienst“, Betreiber der Website service-investigations.com. Vom Kreditnehmer wird eine Geldzahlung verlangt.

 

Mit augenscheinlich lukrativen Anlagemöglichkeiten wirbt die Firma „CreditKapital“ auf ihrer Website creditkapital.io. Angeboten wird der Handel mit Differenzkontrakten (Contracts for Difference – CFD) und Devisen (Forex) sowie Geschäfte mit Kryptowerten. Kunden erhalten allerdings zunächst eine Rechnung. Später werden weitere Einzahlungen für eine vorab zu zahlende Kapitalertragsteuer und Bankprovision gefordert. Vermeintliche Gewinne könnten erst nach Bezahlung ausgezahlt werden, heißt es. Zudem wollen die Täter mit Fernwartungssoftware wie etwa Anydesk oder Teamviewer auf die Computer der Verbraucher zugreifen. Das sollten diese auf keinen Fall zulassen, warnt die Bafin.

Ein Waldinvestment, das eine Rendite von 6,5 Prozent bringen soll, vertreibt die Baum Arche e.G. auf ihrer Website baum-arche.org. Die Genossenschaft mit angeblichem Sitz in Hannover verfügt jedoch nicht über eine Erlaubnis der Bafin. Die Baum Arche e.G. gibt fälschlicherweise an, unter der Aufsicht der Finanzmarktaufsicht in Österreich zu stehen – das treffe allerdings nicht zu, schreibt die Bafin. Ebenso fehle der Eintrag ins deutsche Genossenschaftsregister. Dies rechtfertige die Annahme, dass es sich bei dem Investment um ein betrügerisches Angebot handele.

Private Darlehen

Auch bei privat angebotenen Krediten ist Vorsicht geboten. Hans Jürgen Drexler untersagte die Bafin bereits zum zweiten Mal das Geschäft. Drexler war schon 2018 die Abwicklung des von ihm unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts aufgegeben worden, heißt es. Nun nahm er erneut Gelder mit dem Versprechen der unbedingten Rückzahlung an. Die Einstellungs- und Abwicklungsanordnung der Bafin verpflichtet Drexler, dieses Geschäft sofort einzustellen und die angenommenen Gelder unverzüglich und vollständig an die Anleger zurückzuzahlen.

Gleiches gilt für Thomas Frank Erhardt-Vollet, der auf Grundlage unterschiedlicher Verträge, darunter etwa „Privater Darlehensvertrag“, „Geschäftsbesorgungs- und Betreuungsauftrag“, „Anlagekonzeption“, Anlagekapital eingeworben habe. Auch er muss das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft sofort einstellen und das Geld zurückzahlen.

Anzeige
Lithium-Abbau in der Atacama-Wüste in Chile
Aufstieg in der Wertschöpfungskette
Schwellenländeraktien sind nicht mehr das, was sie einmal waren
Jetzt lesen
Anzeige
Lithium-Abbau in der Atacama-Wüste in Chile
Aufstieg in der Wertschöpfungskette
Schwellenländeraktien sind nicht mehr das, was sie einmal waren
Jetzt lesen

Falsche Hilfsangebote

Mit vermeintlichen Hilfsangeboten wollen die Finance Recovery Limited und Trading Global (Hoxton) LTD Anleger ködern. Versprochen wird, ihnen dabei zu helfen, Geld wiederzubeschaffen, das sie zuvor auf anderen Plattformen verloren haben. Über die Internetseiten financerecovery.co sowie hoxglobal.com wenden sich die Betreiber an Verbraucher in Deutschland. Trading Global (Hoxton) LTD bietet zudem eine Vermögensverwaltung an und verweist auf eine Registrierung durch die zypriotische Finanzmarktaufsicht Cyprus Securities and Exchange Commission. Diese lasse sich jedoch nicht verifizieren.

Die Bafin warnt Verbraucher zudem vor der Website kryptoaufsicht.com. Die unbekannten Betreiber bieten ebenfalls Opfern von Betrug Hilfe an. Dazu sollen Interessenten ihre persönlichen Daten hinterlassen. Es handelt sich hierbei um einen Betrugsversuch, schreibt die Finanzaufsicht. Verbraucher sollten sich keinesfalls auf dieses Hilfsangebot einzulassen und keine Login-Daten, Passwörter, Kreditkartennummern, Kontoverbindungen oder ähnliche Daten herausgeben. Die Betrüger verwenden auch die Domäne boersenaufsicht.net. Die Internetseite sei nicht zu verwechseln mit dem Auftritt der bundesdeutschen Börsenaufsichtsbehörde, die unter www.boersenaufsicht.de abrufbar ist.

Seite 1/3
: Unerlaubte Geschäfte und falsche Hilfsangebote
Nächste Seite
Empfehlungen der Redaktion
Foto: Bafin verbietet Mitarbeitern Handel mit Aktien
Vorwürfe nach Wirecard-Skandal
Bafin verbietet Mitarbeitern Handel mit Aktien
Im Zuge des Wirecard-Skandals war die Finanzaufsicht Bafin auch durch Aktiengeschäfte von Mitarbeitern in die Schlagzeilen geraten. Nun gelten für die Beschäftigten der Behörde neue Regeln.
Foto: Bafin verlangt Geldbuße
MFS Meridian Funds
Bafin verlangt Geldbuße
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat eine Geldstrafe gegen MFS Meridian Funds (MFS) festgelegt. Laut der Behörde hat MFS Stimmrechtsmitteilungen nicht rechtzeitig eingereicht.
Foto: So lief der Betrug im vermeintlichen Namen NFS Netfonds ab
Phishing-Seite gestoppt
So lief der Betrug im vermeintlichen Namen NFS Netfonds ab
In der vergangenen Woche hatte die Bafin vor Finanzbetrügern gewarnt, die im Namen des Maklerpool- und Haftungsdach-Anbieters NFS Netfonds unerlaubte Bank- und Finanzdienstleistungen angeboten hätten. Wie die Hamburger selbst den Hergang des Identitätsdiebstahls schildern, steht hier.
Meistgelesen
1
Korrelationen im Umbruch
Warum die alte Goldregel plötzlich nicht mehr gilt
2
Preiskampf
Stoxx Europe 600 für 0,05 Prozent: Die DWS unterbietet Amundi
3
Flexibilität oder Förderung
Altersvorsorgedepot oder ETF-Sparplan was lohnt sich mehr?
4
Altersvorsorge
Passiv für 0,1 Prozent oder aktiv bis 1,5 Prozent so baut die Deka ihr Vorsorgedepot
Top-News
Foto: Das sind die 10 aktiven Fonds mit den höchsten Zuflüssen im August
DI+ Flow-Ranking
Das sind die 10 aktiven Fonds mit den höchsten Zuflüssen im August
In welche aktiv gemanagten Fonds flossen im August die meisten Anlegergelder? Wir werten ab jetzt jeden Monat aus, welche Fonds im Vormonat die höchsten Netto-Zuflüsse hatten.
Foto: Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Depotauswertung August 2026
Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Die FNZ Bank beobachtet stets die Mittelflüsse in ihren Kundendepots. Hier erklärt FNZ-Bank-Chef Manuel Loos, welche aktiv gemanagten Fonds jüngst besonders beliebt waren.
Foto: Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
DI+ MaRisk
Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
Ab Januar 2027 gelten für kleine und mittlere Wertpapierinstitute eigene Risikomanagement-Regeln, gestaffelt nach Firmengröße. Rechtsanwalt Jörg Streißle erklärt die Neuerungen.
Foto: Die größten Themen-ETFs in Europa
Ranking
Die größten Themen-ETFs in Europa
Das Geld kehrt zurück in die Themen-ETFs – aber es sucht sich neue Lieblinge. Die 20 größten Themenfonds Europas und ihre Trends.
Anzeige
Foto: Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Ab dem 1. Januar 2027 ändert das Altersvorsorgedepot die Spielregeln der geförderten privaten Altersvorsorge. Wir möchten von Ihnen wissen, wie das Ihre Beratungspraxis ändert.
Foto: Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
DI+ Beispielrechnung
Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
60 Euro Zuschuss vom Staat, 60 Euro Sparrate im Monat: So könnte ein 30-jähriger Vater mit einem zweijährigen Kind auf netto 637 Euro Extra-Rente im Monat kommen.
Nach oben
×
Suche unterstützt von
Schnellzugriff
Podcasts Fonds- & ETF-Suche Whitepaper Ihr Konto
News
News-Übersicht
Personalien Unternehmen Finanzmärkte Politik & Gesellschaft Recht & Regulatorik
Analysen
Denker der Wirtschaft Whitepaper Interviews Studien & Umfragen Kommentare
Service
Termine & Events E-Paper Podcasts Videos
Datenbank
ETF-Suche
ETF-Vergleich Die besten ETFs Die größten ETFs Neue ETFs Nachhaltige ETFs ETF-Anbieter
Fonds-Suche
Fonds-Vergleich Die besten Fonds Die größten Fonds Neue Fonds Nachhaltige Fonds Fonds-Anbieter
Service
Watchlist Musterdepot Fondsplan-Rechner 100 Fondsklassiker Große Fondsstatistik Kurs-Alarm
Altersvorsorgedepot
Übersicht
Die Grundlagen Für Berater & Vermittler Praxisfälle
Förderrechner
Kapitalanlage
ETFs
Klassische ETFs Aktive ETFs Welt-ETFs Themen-ETFs Dividenden-ETFs ETCs
Fonds
Aktienfonds Mischfonds Rentenfonds Geldmarktfonds Deutschlandfonds Immobilienfonds
Finanzprodukte
Aktien Alternatives Anleihen Gold & Edelmetalle Immobilien Krypto Rohstoffe Währungen
Dienstleister
Asset Manager Depotbanken Finanzberater Fintechs KVGs Maklerpools
Karriere
Übersicht
Die besten Arbeitgeber Gehaltsreport Karrieretipps Karrierewege
Service
Tools
Sparplanrechner Musterdepot Profi-Depots Watchlist
Termine
Kongresse Online-Schulung Webinare Private Banking Kongress
Formate
Newsletter E-Paper Podcasts Videos
Experten Anzeigen
ETFs
Marktführer
Globale Expertise
Langfristiger Fokus
Wertorientiert
Research-Stärke
Themenfonds
Alternative Anlagen
Schwellenmärkte
Globale Investmentstrategien
Altersvorsorge
Research Insights
Globale Perspektive
Research-basiert
Nachhaltigkeit
Schwellenländer
ETFs
Globale Investments
Aktives Management
Familienunternehmen
Tradition
Über unsere Experten
Ob Analysten, Portfoliomanager oder CEOs: Unsere Experten sind Marktprofis aus dem Asset Management, die ihre Einblicke mit Ihnen teilen. Sie liefern klare Markteinschätzungen, fundierte Analysen und berichten darüber, wie sie ihre Strategien taktisch anpassen.
dasinvestment.com © 1996-2026 Das Investment
Cookie-Einstellungen
Artikel gemerkt Artikel entfernt Artikel erfolgreich entfernt Artikel wiederhergestellt
Der Artikel wurde zu Ihrer Merkliste hinzugefügt. Der Artikel wurde von Ihrer Merkliste entfernt.
Zur Merkliste