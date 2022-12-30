Research-Tools-Studie So erfolgreich sind Versicherer in Social Media

Welche Social Media-Plattformen nutzen Versicherer besonders häufig und welche Gesellschaften stellen sich bei welchen Themen besonders geschickt an? Diesen Fragen ging eine aktuelle Studie von Research Tools nach.

Carsten Schildknecht, Vorstandschef der Zurich Gruppe Deutschland, vergibt Planet Hero Awards an Firmen, die besonders stark zum Schutz des Klimas und der Artenvielfalt beitragen: Auf YouTube gingen Videos der Planet Hero-Reihe viral.

In ihrer Studie „Social Media-Performance Versicherungen 2022“ untersucht Research Tools zusammen mit Vico Research & Consulting den Auftritt von 100 Versicherern auf den Plattformen Facebook, Instagram, Twitter und YouTube.

Mit einem Nutzungsgrad von 91 Prozent führt YouTube die Beliebtheitsskala der vier analysierten Social Media-Plattformen an. Auch Instagram gewinnt zunehmend an Beliebtheit: Mittlerweile sind zwei von drei Versicherern mit einem offiziellen Kanal auf dieser Plattform vertreten.

Steigende Fan- und Interaktionszahlen als Erfolgsgradmesser

Doch woran erkennt man, dass eine Gesellschaft in Sachen Social Media ihre Hausaufgaben gemacht hat? Ein Gradmesser des Erfolgs seien steigende Fan- und Interaktionszahlen, erklären die Forscher. Hier liegen Europa, die Süddeutsche Krankenversicherung (SDK), Dela, Helvetia und Admiral Direkt vorne.

· Auf dem Facebook-Account von Europa nahm die Fan-Zahl innerhalb eines Jahres prozentual besonders stark zu.

· Auf Instagram verzeichnet die SDK den größten Anstieg der Fan- und Interaktionszahlen.

· Auf Twitter erfreuten sich Dela und Helvetia am größten Follower-Wachstum.

· Auf YouTube verzeichnete Admiral Direkt ein deutliches Plus an Abonnenten.

Klima-Videos von R+V und Zurich besonders beliebt

Eine andere Frage der Studienautoren war, welche Themen besonders häufig platziert wurden und welche davon besonders erfolgreich waren. Unter den Top 10-Postings nach Likes finden sich auf Facebook und Instagram neben produktspezifischen Beiträgen auch einige Gewinnspiele.

Die Top-Beiträge nach Likes auf Twitter und YouTube hatten allerdings das Klima und die Natur zum Thema. Mit einem Tweet zur Naturkatastrophe im Ahrtal verzeichnete die R+V die höchste Anzahl an Likes. Und auf YouTube traf ein Video der Zurich in der Reihe ‚Planet Hero‘ den Nerv der Abonnenten.

Allianz, Huk-Coburg und Zurich in Top-10 aller Plattformen

Im Gesamtranking heben sich laut Studie Allianz, Huk-Coburg und Zurich ab. Diese drei Marken landen zudem auf den Top-10-Listen bei allen vier untersuchten Plattformen. Einziger Spezialversicherer, der es im Gesamtranking in die Top-10 schaffte, ist der Tierversicherer Agila.