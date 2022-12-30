Research-Tools-Studie So erfolgreich sind Versicherer in Social Media
In ihrer Studie „Social Media-Performance Versicherungen 2022“ untersucht Research Tools zusammen mit Vico Research & Consulting den Auftritt von 100 Versicherern auf den Plattformen Facebook, Instagram, Twitter und YouTube.
Mit einem Nutzungsgrad von 91 Prozent führt YouTube die Beliebtheitsskala der vier analysierten Social Media-Plattformen an. Auch Instagram gewinnt zunehmend an Beliebtheit: Mittlerweile sind zwei von drei Versicherern mit einem offiziellen Kanal auf dieser Plattform vertreten.
Steigende Fan- und Interaktionszahlen als Erfolgsgradmesser
Doch woran erkennt man, dass eine Gesellschaft in Sachen Social Media ihre Hausaufgaben gemacht hat? Ein Gradmesser des Erfolgs seien steigende Fan- und Interaktionszahlen, erklären die Forscher. Hier liegen Europa, die Süddeutsche Krankenversicherung (SDK), Dela, Helvetia und Admiral Direkt vorne.
· Auf dem Facebook-Account von Europa nahm die Fan-Zahl innerhalb eines Jahres prozentual besonders stark zu.
· Auf Instagram verzeichnet die SDK den größten Anstieg der Fan- und Interaktionszahlen.
· Auf Twitter erfreuten sich Dela und Helvetia am größten Follower-Wachstum.
· Auf YouTube verzeichnete Admiral Direkt ein deutliches Plus an Abonnenten.
Klima-Videos von R+V und Zurich besonders beliebt
Eine andere Frage der Studienautoren war, welche Themen besonders häufig platziert wurden und welche davon besonders erfolgreich waren. Unter den Top 10-Postings nach Likes finden sich auf Facebook und Instagram neben produktspezifischen Beiträgen auch einige Gewinnspiele.
Die Top-Beiträge nach Likes auf Twitter und YouTube hatten allerdings das Klima und die Natur zum Thema. Mit einem Tweet zur Naturkatastrophe im Ahrtal verzeichnete die R+V die höchste Anzahl an Likes. Und auf YouTube traf ein Video der Zurich in der Reihe ‚Planet Hero‘ den Nerv der Abonnenten.
Allianz, Huk-Coburg und Zurich in Top-10 aller Plattformen
Im Gesamtranking heben sich laut Studie Allianz, Huk-Coburg und Zurich ab. Diese drei Marken landen zudem auf den Top-10-Listen bei allen vier untersuchten Plattformen. Einziger Spezialversicherer, der es im Gesamtranking in die Top-10 schaffte, ist der Tierversicherer Agila.