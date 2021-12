IT-Investments Technologie? Gibt’s nicht nur in den USA

Von Cloud-Lösungen über E-Commerce bis hin zu selbstfahrenden Autos: Technologie gehörte in den vergangenen Jahren zu den angesagtesten Börsensektoren der Welt. Wenn es um High-Tech geht, werden viele sogleich Bilder des kalifornischen Silicon Valleys vor Augen haben − der Heimat der bekanntesten Technologiegiganten der Welt sowie einer Vielzahl weiterer innovativer Unternehmen. Auch die chinesischen Tech-Riesen sind seit einiger Zeit sehr erfolgreich. Viele Technologieunternehmen außerhalb der beiden Länder werden dagegen oft übersehen, da sie weder beim Bekanntheitsgrad noch bei der Größe mithalten können. Dennoch stehen einige von ihnen an der Spitze des wachsenden technologischen Wandels der Weltwirtschaft.

Informationstechnologien dominieren die Indizes

Aufgrund ihrer zunehmenden Größe und des wachsenden Investoreninteresses dominieren die Mega-Caps unter den US-Technologieunternehmen nicht nur die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit, sondern auch die globalen Aktienindizes: So entfielen laut Indexanbieter MSCI zum 31. Dezember 2020 mehr als 29 Prozent des MSCI USA Index und mehr als ein Fünftel des MSCI World Index auf die amerikanischen Tech-Riesen. Darüber hinaus ist die Gewichtung von Informationstechnologie-Aktien in der globalen Benchmark so hoch wie seit 25 Jahren nicht mehr. Hinzu kommen Internet-Einzelhändler und Social-Media-Unternehmen, die nicht im IT-Sektor, sondern als zyklische Konsumgüterhersteller oder Kommunikationsdienstleister gelistet werden.

In den Schwellenländern sieht es ähnlich aus: Der Technologiesektor macht etwa 20 Prozent des MSCI Emerging Markets Index aus, obwohl viele der chinesischen Internetgiganten darin gar nicht enthalten sind.

Klein, aber mächtig

Ganz anders ist die Situation hingegen in den entwickelten Märkten außerhalb der Vereinigten Staaten. Dort gehört Technologie an den Aktienmärkten nicht einmal zu den fünf größten Sektoren und machte laut MSCI Ende 2020 nur etwa 9 Prozent des MSCI EAFE Index für Europa, Australien/Asien und den Nahen Osten aus.

Doch selbst wenn sie mit Blick auf die Marktkapitalisierung nicht die Börsen dominieren: Auch in diesen Regionen haben wir eine beträchtliche Anzahl kleinerer, qualitativ hochwertiger Technologieunternehmen gefunden. Diese müssen sich in Sachen Innovationskraft und Wachstumsstärke nicht hinter ihren US-Konkurrenten verstecken und eignen sich aus unserer Sicht für ein Investment.

Denn trotz der geringen Gewichtung finden sich hier führende Unternehmen aus den Bereichen Cybersicherheit, künstliche Intelligenz, Cloud-Computing, fortschrittliche Autokomponenten, Zahlungstechnologie, 5G oder E-Commerce. Sie treiben langfristige Trends wie Telearbeit, die Elektrifizierung von Fahrzeugen sowie die Verbreitung von „intelligenten Geräten“ voran, die keine geografischen Grenzen kennen.

Während die Vereinigten Staaten nach wie vor der bedeutendste Akteur im Technologiebereich sind, finden sich in Europa Marktführer in den Bereichen Zahlungsverkehr sowie Online-Reisedienste. Israel verfügt über einige der weltweit besten Unternehmen im Bereich Cybersicherheit. Hinzu kommt, dass lokal gewachsene Unternehmen im E-Commerce Vorteile haben, da sie die Bedürfnisse der Verbraucher in ihren Heimatmärkten tendenziell besser verstehen als ihre US-Pendants.

Vorteile durch Daten und Analysen

Auch Industrie-, Werkstoff- und Energieunternehmen setzen verstärkt auf Software- und Automatisierungslösungen, um den Herausforderungen einer sich schnell verändernden globalen Wirtschaft besser gerecht zu werden.

Gerade in diesem Bereich haben viele nicht-amerikanische Software-Unternehmen Innovationen vorangetrieben, indem sie alt eingesessenen Firmen dabei halfen, ihre Ressourcen, Vermögenswerte und Produktionsanlagen effizienter zu nutzen. Auch Grundstoffunternehmen nutzen inzwischen wissenschaftliche Daten und Analysetools, um die globalen Bedürfnisse in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Nachhaltigkeit zu erfüllen.

Fokus auf Wachstum und Qualität

Angesichts dieses Pools, der mehr bietet als es die Aktienbenchmarks vermuten lassen, haben wir nach weiteren Technologiechancen außerhalb der USA gesucht. Dabei haben wir uns auf Unternehmen konzentriert, die nicht nur ein robustes Wachstum aufweisen, das mit den langfristigen Trends zusammenhängt, sondern auch einen deutlichen Wettbewerbsvorteil besitzen und hohe Qualitätsanforderungen erfüllen.

Um diese Chancen angesichts der Unterrepräsentation von Technologieunternehmen in den Standard-Benchmarks zu entdecken, ist ein rigoroser Bottom-up-Anlageansatz erforderlich. Unsere Analysten nehmen sich Zeit für eine gründliche Recherche, um weniger bekannte Technologieaktien zu entdecken.

Dabei konzentrieren wir uns auf Technologieunternehmen, die einen klaren Geschäftsschwerpunkt haben, damit wir besser verstehen, was ihre Umsätze und Gewinne antreibt. Dieser Ansatz führt uns zu Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die sich tendenziell in einem früheren Stadium ihres Wachstumszyklus befinden, bislang in keiner Benchmark vertreten sind, aber über bewährte Geschäftsmodelle verfügen.

In Anbetracht der wirtschaftlichen Unsicherheit im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und den weltweiten Impfanstrengungen sehen wir kurzfristig Marktvolatilität. Da die technischen Innovationen sich über die gesamte Weltwirtschaft ausbreiten, gehen wir allerdings davon aus, dass Unternehmen, die von diesen Wachstumstrends profitieren, sich auch langfristig halten werden. Denn Technologie und Innovationen gibt es nicht nur in den USA.

