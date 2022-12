Nach 32 Jahren Unigestion-Chefin Fiona Frick geht – Nachfolger steht bereits fest

Unigestion hat mit Christophe de Dardel im kommenden Jahr einen neuen Geschäftsführer (CEO). De Dardel tritt damit die Nachfolge von Fiona Frick an, die nach zwölf Jahren ihr Amt als Geschäftsführerin niederlegt. Nachdem Frick 32 Jahre lang für Unigestion tätig war, möchte sie sich nun anderen Interessen widmen, heißt es in einer Mitteilung des Vermögensverwalters. Nun plane sie, als Vorstandsmitglied und Beraterin für Investitionsallokationen und Nachhaltigkeitsfragen Brücken zwischen der Finanzbranche, der Nachhaltigkeit und der Wissenschaft zu schlagen.

Ihr Nachfolger soll zum 1. Januar 2023 seine neue Position antreten. De Dardel arbeitet bereits seit 22 Jahren als Leiter für Private Equity bei Unigestion. Besondere Erfolge in dieser Zeit waren, das Private-Equity-Unternehmen Akina 2017 in das Geschäft von Unigestion zu integrieren sowie das verwaltete Private-Equity-Vermögen, auf 11 Milliarden US-Dollar zu steigern. Trotz seiner neuen Rolle soll de Dardel weiterhin eng in das Private-Equity-Geschäft involviert sein und seine Arbeit im dortigen Investmentkomitee fortsetzen.