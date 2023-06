ANZEIGE

Teilen

Globale Konjunktursorgen Candriam bleibt gegenüber Aktien neutral positioniert

Obwohl der Streit um die US-Schuldengrenze beigelegt werden konnte und die Inflation in der Eurozone zurückgeht, bleiben die Marktanalysten von Candriam vorsichtig. Sie erwarten sowohl in den USA als auch in Europa ein schwächeres Wachstum. Der Hoffnungsträger China bleibt hinter den Erwartungen zurück.