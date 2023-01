6 Vermögensverwalter geben Tipps Wo lohnt es sich 2023 zu investieren?

Adrian Roestel ist Leiter Portfoliomanagement bei der Münchener Vermögensverwaltung Huber, Reuss & Kollegen. | Foto: Huber, Reuss & Kollegen

Adrian Roestel, Huber, Reuss & Kollegen:

„Wir gehen davon aus, dass Anleger mit Aktien und Anleihen in diesem Jahr wieder gutes Geld verdienen können. In der ersten Jahreshälfte erwarten wir Kursgewinne eher bei Anleihen – aufgrund des weitgehend abgesteckten Kurses der Notenbanken. Für Aktien dürfte die erste Jahreshälfte dagegen holprig laufen.

In der zweiten Jahreshälfte kehrt sich das Bild um. Dann haben Aktien haben das Gröbste hinsichtlich Wirtschafts- und Gewinnentwicklung hinter sich. Die Inflation wird sich voraussichtlich als zäh herausstellen, so dass wir nicht an die vom Markt erwarteten Zinssenkungen der US-Notenbank glauben. Dann steigen die Anleihezinsen tendenziell wieder.

Aussichtsreich erscheinen Unternehmensanleihen von Emittenten guter Bonität und Qualitätsaktien mit starken Bilanzen, robustem Geschäftsmodell und stabilen Margen. Wir glauben auch, dass Schwellenländer-Aktien in diesem Jahr gut performen werden.

Nicht als Investment geeignet sind aus unserer Sicht Kryptowährungen. Ebenso dürften sich unprofitable oder sehr hoch bewertete Technologieunternehmen nicht gut entwickeln.“