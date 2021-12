Vertriebsabteilung in Frankfurt Capital Group verpflichtet Bettina Schneider

Die US-amerikanische Investmentgesellschaft Capital Group hat Bettina Schneider an Bord geholt. Am Standort Frankfurt am Main soll sie Finanzintermediäre und institutionelle Kunden der Capital Group in Deutschland und Österreich betreuen und so das Vertriebsteam unterstützen.

Schneider kommt von Vanguard Asset Management. Dort hat sie in den vergangenen fünfeinhalb Jahren institutionelle Kunden in Europa beraten. Zuvor arbeitete sie nach Angaben der Capital Group bereits für verschiedene Investment Manager und Finanzdienstleister, darunter The Carlyle Group und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung.

Die Capital Group wurde 1931 in den USA gegründet. Laut aktuellen Angaben verwalten die US-Amerikaner weltweit Vermögen von mehr als 1,9 Billionen US-Dollar.