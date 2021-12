Von Mainfirst Thomas Hammer wechselt zu Jupiter Asset Management

Der Londoner Investmentmanager Jupiter will seine Vertriebsaktivitäten in Deutschland ausbauen. Dazu wurde jetzt Thomas Hammer an Bord geholt. Er verantwortet als Vertriebsdirektor Westdeutschland den Vertrieb an Sparkassen und Volksbanken sowie Vermögensverwalter und freie Vermittler.