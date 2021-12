Weiterer Vertriebskanal Solidvest startet Kooperation mit Finum Private Finance

Der digitale Vermögensverwalter Solidvest und Finum Private Finance haben eine Kooperation gestartet: Das Berliner Finanzberatungsinstitut bindet das Solidvest-Angebot auf seiner Homepage ein. Die Ergänzung des bestehenden Beratungsangebots soll einen Mehrwert für Kunden darstellen, aber auch den Beratern eine weitere Gelegenheit zur Kundenansprache liefern. Solidvest ist mittlerweile mit verschiedenen Finanzdienstleistern, Banken und Fondsvertrieben Kooperationen eingegangen, zuletzt mit Von Poll Finance.

Eine Zusammenarbeit ist auf mehreren Ebenen möglich: Im Standardmodell erhält der Vertriebspartner eine Microsite mit allen relevanten Informationen zu Solidvest. Das Angebot ist auch im Rahmen einer persönlichen Beratung nutzbar, etwa bei einem Kundentermin zum Thema langfristige Geldanlage. Zusätzlich zum Standard bietet Solidvest ein Baukastensystem an, das sich je nach Anforderung modular und passend zur Corporate Identity in das Web-Angebot des Kooperationspartners einfügt. Weitere Kooperationsmöglichkeiten sowohl auf B2B- als auch auf B2C-Ebene seien derzeit in Planung, hieß es.



„Wir versuchen für jeden Partner eine möglichst passgenaue Lösung zur effizienten Online-Vermögensverwaltung zu finden“, sagt Sebastian Hasenack, Leiter Vertrieb bei Solidvest. „Grundlegend sind dabei gemeinsame Lernbereitschaft sowie regelmäßige Feedback-Gespräche, inklusive Kundenmeinungen“.