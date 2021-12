Versicherungen und Fonds 10 Top-Arbeitgeber der Finanzbranche

Welche Unternehmen gelten in der Bevölkerung bundesweit als „Deutschlands Beste Arbeitgeber“? Das fragte jetzt das Kölner Analyseinstitut Servicevalue in Kooperation mit der Zeitung Welt. Unter den insgesamt rund 4.000 von den Bürgern bewerteten Firmen sind auch viele Vertreter der Finanzbranche vertreten. Sie sind Teil des Teil-Rankings für den Wirtschaftszweig Dienstleistungen. Die oben dargestellten Unternehmen der Fonds- und privaten Versicherungsbranche stellen eine Auswahl aller Finanzarbeitgeber (ohne Krankenkassen, Banken und Sparkassen) dar. Sie erzielten in der Umfrage überdurchschnittlich hohe Beliebtheitswerte und wurden daher für „sehr hohe Arbeitgeber-Attraktivität“ ausgezeichnet.