Teilen

Finanzvertrieb 34f-Vermittler: ESG-Abfragepflicht kommt wohl im April

Voraussichtlich im April startet für 34f und 34-Berater die Pflicht, Nachhaltigkeit in die Kundenabfrage einzubinden. Was der Vermittlerverband AfW dazu beim Bundeswirtschaftsministerium in Erfahrung gebracht hat, steht hier.