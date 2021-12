38 Fonds im Crashtest Die besten dynamischen Multi-Asset-Strategiefonds

Wer einen Multi Asset-Fonds kauft, wünscht vor allem eines, nämlich Unabhängigkeit von der Marktentwicklung. Konkret: Auch in schlechten Phasen an den Finanzmärkten soll der Fondsmanager mit einem Mix aus verschiedenen Anlageklassen und Strategien ein Plus erwirtschaften.

Wie bei klassischen Mischfonds gibt es auch für diese vom Fondsdatenbank-Anbieter FWW als Strategiefonds bezeichnete Kategorie unterschiedliche Schwerpunkte in Bezug auf die Risikotoleranz und die regionale Ausrichtung. Derzeit erfüllen 38 dynamisch gemanagte Fonds mit globaler Ausrichtung die Kriterien für einen Crashtest.