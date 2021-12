Redaktion 13.10.2017 Lesedauer: 1 Minute

Ab 20.000 Euro Warburg Navigator startet regulären Betrieb

Nach dem Softlaunch im Sommer nimmt der Warburg Navigator der Privatbank M.M.Warburg & Co nun den Regelbetrieb auf. Das Geld der Anleger fließt hauptsächlich in ETFs, bei Bedarf kommen aktiv gemanagte Fonds hinzu. Entwickelt hat das Institut das Produkt in enger Zusammenarbeit mit dem Berliner Fintech Elinvar.