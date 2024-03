Amundi hat neuen Chef für seine Aktien-Plattform

Seit Anfang März hat Amundi einen neuen Leiter für seine Aktien-Investmentplattform. Der neue Chef heißt Barry Glavin. Er war zuvor langjährig für State Street Global Advisors tätig gewesen. Dort hatte er seit 2013 als Investmentchef das Fundamental-Value-Aktien-Team geleitet. Insgesamt war Glavin seit 2006 bei State Street an Bord. In der Vergangenheit hat er unter anderem auch für HSBC Global Asset Management gearbeitet.

Glavins neue Position bei Amundi hatte zuvor Kasper Elmgreen bekleidet – bevor er im vergangenen August als Investmentchef Anleihen und Aktien zu einem ehemaligen Arbeitgeber Nordea zurückkehrte. Von August bis Ende Februar hatten Amundis Investmenchef Vincent Mortier und dessen Vizze Matteo Germano die Aufgaben vorübergehend übernommen.

Zeitgleich mit der Ernennung Glavins vermeldet Amundis eine weitere Personalie: Vafa Ahmadi, Leiter thematische Aktien bei Amundis Tochtergesellschaft CPR Asset Management, übernimmt nun zusätzlich auch den Bereich globale thematische Aktien bei Amundi. CPS AM ist auf thematische Investments spezialisiert.

Das macht Amundi

Amundi mit Stammsitz in Paris ist der nach verwaltetem Vermögen größte Asset Manager Europas. Er bietet aktive sowie passive Investments in diversen Anlagegebieten an und verwaltet nach eigenen Angaben gut 2 Billionen Euro. Chefin von Amundi ist Valérie Baudson, in Deutschland steht Christian Pellis an der Spitze.

Amundi ist eine Tochtergesellschaft der französischen Bankengruppe Crédit Agricole. Die Gesellschaft beschäftigt weltweit rund 5.400 Mitarbeiter in 35 Ländern.