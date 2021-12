Marc Radke ( Chefredakteur Print / Redaktionsleiter Online ) 13.05.2020 Aktualisiert am 27.05.2020 - 15:22 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Bild des Tages Ellbogen-Gesellschaft

In Washington lassen US-Senatoren sich gegenseitig die Ellbogen spüren. Diesmal aber nicht in einem politischen Wettbewerb, sondern als Zeichen eines gemeinsamen überparteilichen Vorgehens. Tim Kaine, demokratischer Senator Virginias, und Richard Burr, republikanischer Senator North Carolinas, bei einem Termin, in dem sie sich von der Coronavirus-Task-Force des Weißen Hauses über mögliche Lockerungen der Schutzmaßnahmen informieren lassen.