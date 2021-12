Blaudirekt kauft HT-Maklerservice Maklerpool übernimmt Spezialisten für BU-Policen

Das Analyse- und Softwarehaus HT-Maklerservice aus dem hessischen Idstein hat sich als Informationsdienstleister auf biometrische Risiken, insbesondere die Berufsunfähigkeit, spezialisiert. In diesem Zusammenhang werden Bedingungen analysiert und bewertet. Das erworbene Fachwissen wird in Beratungen und Schulungen an die Kunden des Hauses vermittelt.

Darüber hinaus bietet der HT- Maklerservice eine Analysesoftware zur Kundenberatung an, die statt des Preises die Kundenbedürfnisse individuell mit den jeweiligen Bedingungen der Versicherer abgleicht; Qualität und Kundeneignung anstelle des Preises fokussiert. Dieses Fachwissen sichert sich im Rahmen einer Übernahme nun der Lübecker Maklerpool Blaudirekt für seine Vermittlertätigkeit.

3.000 Euro Kostenersparnis für Makler

„Für uns ist insbesondere das enorme Fachwissen von Interesse, mit dem wir unsere Beratungsqualität verbessern können“, erklärt Blaudirekt-Geschäftsführer Lars Drückhammer. Holger Timmermann, Inhaber des HT- Maklerservice, hat bereits ein Fortbildungsprogramm für die Antragsspezialisten von Blaudirekt entworfen und mit der Umsetzung begonnen.

Im nächsten Schritt will der Lübecker Maklerpool seinen Partnern die umfassenden Fachschulungsprogramme des HT-Maklerservice in Webinarform verfügbar machen. Bis zu 3.000 Euro hätten die durch den HT-Maklerservice angebotenen Seminarprogramme einem Versicherungsmakler in der Vergangenheit gekostet. Diese erhalten Partner von Blaudirekt nun kostenfrei.

Operatives Geschäft zusammengeführt

Die Übernahme geschieht schrittweise. Während das operative Geschäft bereits zusammengeführt wird, werden die konkreten Software-Assets und die Firmenhülle vom HT-Maklerservice erst zum Jahresende übernommen. „Bisherige Kunden vom HT-Maklerservice erhalten ihre Leistungen weiterhin unverändert und unabhängig“, erklärt HT-Inhaber Holger Timmermann.

„Für die bisherigen Verträge wird Blaudirekt lediglich die kaufmännische Abwicklung übernehmen, um den HT-Maklerservice von Verwaltungsaufgaben zu entlasten. Ansonsten ändert sich für die bestehenden Partner des HT-Maklerservice nichts.“

Sehr viel soll sich hingegen für die Partner von blau direkt ändern: So habe HT-Maklerservice bereits begonnen, Ausbau und Neukonstruktion der Vergleichsrechner in der Lebensversicherungssparte des Maklpools zu koordinieren.